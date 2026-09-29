«Стоит? Не падает?»: Сексолог объяснила, с чем связана надвигающаяся волна импотенции в России

29 сентября 2026, 12:47

Сексолог Арутюнян: мужчина может хотеть секса, а эрекция не возникнет

Фото: Istock/Zolak

Россиян предупредили о надвигающейся волне импотенции. По словам психотерапевтов, холод, дефицит солнца и депрессия в это время года нередко вызывают у мужчин проблемы с потенцией. Чтобы их избежать, специалисты советуют не запускать своё психологическое здоровье и очень внимательно подходить к его лечению.





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что мужчина может хотеть секса, а эрекция может не возникнуть или пропасть.





«Единичный эпизод на фоне усталости или алкоголя ещё не означает эректильную дисфункцию. Но если после такого случая начать следить за собой при каждом прикосновении, внимание окажется занято проверкой: "Стоит? Не падает?". Тревожные ожидания могут поддерживать трудности. При таком страхе повторения может быть полезна психотерапия, в том числе когнитивно-поведенческая терапия», — сказала она.

«Осенью у многих людей возникают сезонные депрессивные эпизоды. Красивое бельё можно купить, но с такими симптомами лучше записаться на консультацию», — посоветовала Арутюнян.