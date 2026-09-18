Сексолог назвала три правила заботы о здоровье клитора

18 сентября 2026, 07:16

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Ангелина Прыткова перечислила женщинам три рекомендации по заботе о клиторе и сексуальном самочувствии. Специалистка призвала внимательнее относиться к выбору интимных практик и тренировкам мышц таза. Об этом она написала в своих социальных сетях.





Первым шагом Прыткова назвала отказ от вакуумного стимулятора, известного под названием «пингвин». По ее мнению, такая игрушка способна негативно влиять на восприимчивость к стимуляции. Еще один совет касается привычек во время мастурбации. Сексолог считает, что неподходящая техника может снижать чувствительность гениталий.



Третьей важной мерой эксперт назвала упражнения для мышц тазового дна. Такие тренировки, по словам Прытковой, стоит включить в регулярный уход за интимным здоровьем. Сексолог подчеркнула, что сексуальные ощущения зависят не только от физиологии. Значимую роль играет эмоциональное состояние и работа мозга.





«Только заботясь о всех составляющих вы можете дать своему тело яркое проживание сексуального опыта, а не скучное отбывание супружеского долга», — подытожила Прыткова.