«Мы не роботы»: Психолог объяснила, как избежать депрессии из-за окончания лета

18 августа 2026, 11:04

Психолог Сальникова: чтобы избежать постлетней депрессии нужно не винить себя

Фото: Istock/m-gucci

Лето — это маленькая жизнь. Особенно если вспомнить детство, каникулы, поездки к бабушке. Во взрослом возрасте лето проходит быстрее, а с его уходом приходит пустота. Как не скатиться в осеннюю депрессию?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди зачастую ассоциируют завершение лета с окончанием радости, поэтому впадают в уныние.





«Самое важное правило, чтобы не вогнать себя в депрессию: не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Лето кончилось, а осень — это другая реальность. И если вы будете тосковать по июльскому солнцу в ноябре, вы пропустите ту жизнь, которая есть здесь и сейчас», — сказала она.

«С сентября по декабрь у нас есть уникальная возможность работать продуктивно, но не надрываться. Водить детей в школу, делать с ними уроки, внедрять полезные привычки. Но очень важно делать это в комфортном ритме. Не нужно требовать от себя пиковых результатов каждый день», — посоветовала Сальникова.

«Это даст мозгу точку опоры и снимет тревогу, потому что вы будете знать, когда отдохнете. Также нельзя игнорировать природные циклы. Световой день убывает, становится холодно, организм требует перестройки. Мы живые люди, а не роботы. У нас есть эмоции, усталость, приподнятое настроение и его спад, что является нормой. Циклы развития есть везде: в природе, в организме, в психике. И если вы будете знать, что после бодрого состояния неизбежно наступит период апатии, вы перестанете винить себя за это. Побудете в таком состоянии некоторое время и пойдете дальше», — объяснила собеседница.