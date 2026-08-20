Психолог назвала способ побороть предосеннюю депрессию

20 августа 2026, 08:36

Психолог Каюрова: решение отложенных дел поможет побороть предосеннюю депрессию

Фото: iStock/Dima Berlin

Психолог Елена Каюрова рассказала, как справиться с предосенней депрессией. Ее слова приводит NEWS.ru.