Психолог назвала способ побороть предосеннюю депрессию
Психолог Елена Каюрова рассказала, как справиться с предосенней депрессией. Ее слова приводит NEWS.ru.
Собеседница издания пояснила, что в этот период важно переключить фокус с сожалений об ушедшем на конкретные действия в настоящем. В конце лета у многих людей портится настроение, даже приятные события перестают радовать.
Однако, как отметила специалист, речь не идет о клинической депрессии, а о естественной реакции психики на смену сезона и ритма жизни. Дополнительный дискомфорт создают нереализованные летом планы.
Каюрова посоветовала не бороться с этим состоянием, а разобраться в его причинах. Чаще всего проблема заключается не в приближающейся осени, а в накопившихся незавершенных делах, на которые летом не обращали внимания. Ее решением станет расстановка приоритетов и последовательное закрытие этих задач — каждое завершенное дело приносит дофамин и улучшает настроение.
Психолог добавила, что лето с детства закрепилось в сознании многих как «маленькая жизнь», где всё иначе. Когда этот этап заканчивается, начинается работа, учеба и сокращение светового дня, поэтому небольшая хандра в этот период абсолютно нормальна.
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