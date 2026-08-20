Психолог Куликова предложила парам заранее договариваться о сексе
Семейный психолог Елизавета Куликова посоветовала партнерам с разным уровнем либидо обсуждать интимную жизнь и при необходимости включать секс в совместные планы. По ее словам, несовпадение желаний встречается во многих отношениях и не означает отсутствие любви. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт призвала не критиковать партнера за темперамент и не требовать близости через давление. Упреки, сравнения и обиды усиливают тревогу, чувство вины и дистанцию между людьми, считает специалист. Куликова рекомендовала говорить о своих потребностях прямо, но бережно. Вместо претензий она предложила формулировать просьбы через собственные чувства и совместный поиск подходящего варианта.
На сексуальное влечение часто влияют усталость, стресс, нехватка сна, депрессия, гормональные изменения и прием лекарств. Психолог подчеркнула, что в таких обстоятельствах партнерам важно проявлять понимание. Причиной охлаждения могут стать и нерешенные конфликты. Куликова посоветовала спокойно обсуждать накопившиеся претензии, а для укрепления эмоциональной связи — устраивать свидания, чаще разговаривать, делать комплименты и небольшие сюрпризы.
Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживают вопросы контрацепции и возможной беременности. Страх перед нежелательным зачатием способен заметно снизить желание, поэтому паре стоит выбрать надежный и комфортный способ предохранения. Если спонтанности не хватает, психолог предложила заранее определить удобные время и место для интимной близости. Ожидание встречи помогает настроиться и вернуть интерес, отметила она.
Кроме того, Куликова призвала партнеров изучать собственные предпочтения, обсуждать возбуждающие факторы и обстоятельства, мешающие расслабиться. Отказ от секса не стоит воспринимать как личное отвержение: нередко за ним стоит желание другой формы близости.
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