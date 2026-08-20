Психолог Куликова предложила парам заранее договариваться о сексе

20 августа 2026, 07:23

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Семейный психолог Елизавета Куликова посоветовала партнерам с разным уровнем либидо обсуждать интимную жизнь и при необходимости включать секс в совместные планы. По ее словам, несовпадение желаний встречается во многих отношениях и не означает отсутствие любви. Об этом сообщает «Лента.ру».