«Это не сезонное явление»: адвокат Рождественский назвал причину снижения объёмов выдачи автокредитов

25 июня 2025, 13:49

Адвокат Рождественский: сокращение выдачи автокредитов вызвано ключевой ставкой

Фото: iStock/Jinda Noipho

Объём выданных в мае этого года автокредитов сократился на 53,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составил 101 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.





Адвокат Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах снижения популярности автокредитов в России, а также о том, как обезопасить себя при покупке машины.



«Это не сезонное явление, а объясняется всё продолжающимся ростом ставки. В настоящий момент, конечно, небольшое снижение произошло, но, тем не менее, был в течение года рост, удержание, также подрос утилизационный сбор. Это всё в совокупности привело к тому, что покупать транспортное средство в кредит было очень невыгодно», – подчеркнул специалист.

«Когда наша финансово-кредитная система и руководство страны придёт к пониманию того, что такие высокие ставки не стимулируют граждан, когда ставки начнут снижаться, люди задумаются о том, чтобы обновить свои автомобили. Некоторые автомобильные бренды, которые ушли, намекают, что они готовы вернуться и начать продавать свои модели официально на российском рынке. Параллельный импорт, в свою очередь, также ведёт к удорожанию продукта, поскольку, чем больше посредников, тем больше будет конечная цена для покупателя», – пояснил Рождественский.

«Святое правило – необходимо очень внимательно читать кредитный договор. Большинство банков говорят о том, что это унифицированная форма, которая изменению и корректировке не подлежит. Но в настоящее время, поскольку желающих взять автокредит много, банкам можно пытаться диктовать свои условия и пожелания, просить внести корректировки. Если не устраивают условия одного банка, то можно смело идти в другой, поскольку сейчас все организации предоставляют такие автокредиты. Также надо стараться избегать небольших автосалонов, которые предлагают заключить договор, внести предоплату с выдачей машины через несколько дней. После они могут говорить, что выбранной машины нет, но есть чуть подороже. Не путать договор купли-продажи с договором об оказании услуг по подбору автомобиля», – порекомендовал адвокат.