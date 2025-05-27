Автоэксперт рассказал, во сколько обходится содержание машины

В народном календаре 28 мая — день Пахома Тёплого. Такое название появилось потому, что к этой дате обычно устанавливается по-настоящему тёплая погода. Православные христиане чтят в праздник память преподобного Пахомия Великого. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».