Автоэксперт рассказал, во сколько обходится содержание машины

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Содержание автомобиля с пробегом 50—55 тыс. км (пробег за год) обойдётся в 25—30 тысяч рублей (сумма указана за месяц). Об этом изданию «Татар-информ» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.
В качестве примера он посчитал, сколько стоит обслуживание автомобиля Chery Tiggo 4 Pro на механической коробке передач — эксперт является владельцем такой машины. По его словам, каждый месяц на бензин уходит 11—12 тысяч рублей.
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«Также каждые три месяца я прохожу техническое обслуживание, которое обходится в 20 тысяч рублей или приблизительно 7 тысяч рублей в месяц», — добавил Попов.Кроме того, нужно учесть расходы на приобретение второго комплекта колёс — это 20 тысяч рублей или примерно 2 тысячи рублей в месяц. Не стоит забывать о мелочах (речь идёт о лампочках и тому подобное) — закладываем ещё 5 тысяч рублей в месяц.
«И немного штрафов, порядка 3 тысяч рублей в месяц», — заключил Попов.Ранее эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей «СберАвто» назвали «Известиям» самые частые ошибки при покупке первой машины.
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Анастасия Чубина