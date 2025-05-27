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Автоэксперт рассказал, во сколько обходится содержание машины

Автоэксперт Попов: на содержание машины уходит 25-30 тысяч рублей в месяц
Фото: iStock/Brandon Woyshnis

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

Содержание автомобиля с пробегом 50—55 тыс. км (пробег за год) обойдётся в 25—30 тысяч рублей (сумма указана за месяц). Об этом изданию «Татар-информ» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.
В качестве примера он посчитал, сколько стоит обслуживание автомобиля Chery Tiggo 4 Pro на механической коробке передач — эксперт является владельцем такой машины. По его словам, каждый месяц на бензин уходит 11—12 тысяч рублей.
«Также каждые три месяца я прохожу техническое обслуживание, которое обходится в 20 тысяч рублей или приблизительно 7 тысяч рублей в месяц», — добавил Попов.
Кроме того, нужно учесть расходы на приобретение второго комплекта колёс — это 20 тысяч рублей или примерно 2 тысячи рублей в месяц. Не стоит забывать о мелочах (речь идёт о лампочках и тому подобное) — закладываем ещё 5 тысяч рублей в месяц.
«И немного штрафов, порядка 3 тысяч рублей в месяц», — заключил Попов.
Ранее эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей «СберАвто» назвали «Известиям» самые частые ошибки при покупке первой машины.

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День Пахома Тёплого 28 мая: Зачем избавляться от хлама и укреплять дружеские связи, народные приметы
27 мая 2025, 17:08

Фото: iStock/ underworld111

В народном календаре 28 мая — день Пахома Тёплого. Такое название появилось потому, что к этой дате обычно устанавливается по-настоящему тёплая погода. Православные христиане чтят в праздник память преподобного Пахомия Великого. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Kichigin

Преподобный Пахомий родился в семье язычников, но получил хорошее образование. В 312 году был взят в войско императора Максимиана. Во время военных походов познакомился с христианами и под их влиянием принял решение креститься после возвращения с войны.

Он ушёл в пустыню и спасался под руководством подвижника по имени Полемон. Через 15 лет сокровенных духовных подвигов Пахомий основал монастырь на одном из островов реки Нил (Тавенне). Вскоре количество желающих присоединиться к монастырю увеличилось, и преподобный был вынужден основать ещё несколько обителей на берегах Нила. Также он устроил первый женский монастырь, где его сестра стала первой настоятельницей.

Пахомий ввёл устав, обязательный для всех монахов. В основу этого устава легли целомудрие, смирение, отречение от всего земного и беспрекословное подчинение настоятелю. Установления, записанные правила и общежительный дух, оставленные Пахомием, были унаследованы Церковью как совершенный путь подражания апостольской общине и как лестница, ведущая в Царство Небесное.

При преподобном Пахомии число монахов увеличилось до семи тысяч, а спустя столетие после его кончины — до пятидесяти тысяч человек. Преподобный Пахомий ушёл из жизни в 348 году, в возрасте 57 лет.

Приметы дня


Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

  • Много паутины в воздухе — лето будет знойным.
  • Мотыльки летают низко — к доброму урожаю ярицы.
  • Если день Пахома выдался теплым — лето будет жарким.
  • Западный ветер под низкими облаками — пора сеять ярицу.

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Традиции 28 мая


Фото: iStock/Akshay Kerlekar

Православные христиане в день Пахомия возносят молитвы святому. Они обращаются к нему, чтобы укрепить веру. Святой благоволит раскаявшимся грешникам, которые стали придерживаться Божиих законов, и помогает инокам преодолеть трудности. Также к нему обращаются за защитой от наветов и несправедливости, а также просят об исцелении души и тела.

В день Пахома также принято проводить уборку в доме. Это включает в себя вынос мусора, мытьё посуды и смену постельного белья. Считается, что уборка в этот день приносит в дом порядок и чистоту, а также благополучие.

Женщинам в день Пахома рекомендуется заняться рукоделием, особенно вышивкой. Считается, что узоры, созданные в этот день, принесут защиту и достаток. Это может быть не только вышивка, но и другие виды рукоделия, которые приносят радость и умиротворение.

В день Пахома принято ходить в гости, укреплять родственные и дружеские связи. Считается, что добрые отношения в этот день обещают спокойное и благополучное лето. Это время для общения, встреч и приятных моментов в компании близких людей.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что беспорядок в доме может привести к неурядицам в семье, проблемам со здоровьем и финансовым трудностям. Чтобы избежать этих неприятностей, важно поддерживать порядок и чистоту в доме.

Также не рекомендуется хранить мусор и хлам в доме. Согласно поверью, такие вещи могут «утянуть» удачу и семейный достаток. Это означает, что в жизни семьи могут начаться финансовые трудности и другие неприятности.

Ещё один запрет касается использования чужого полотенца. Вытираться чужим полотенцем в Пахомов день не рекомендуется, потому что, согласно поверью, придётся отвечать за ошибки других и разбираться с чужими проблемами.


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Гинеколог раскритиковала идею депутата о рецептуре противозачаточных таблеток
Гинеколог Садикова: противозачаточные по рецепту вызовут увеличение абортов в РФ
27 мая 2025, 17:08

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина призвала ужесточить продажу противозачаточных таблеток и отпускать их только по рецепту из-за вреда для здоровья.
Гинеколог Асия Садикова в беседе с «Радио 1» выступила против данного предложения.

«С моей точки зрения, это не очень хорошее решение, оно повысит процент абортов», — заявила она.

По ее словам, это усложняет жизнь женщины со всех сторон.

«В любом случае я считаю, что женщина должна сходить к гинекологу, прежде чем принимать какие-либо препараты. Но я против того, чтобы противозачаточные выписывались по рецепту, потому что это занимает больше времени, которого, как правило, не очень много», — прокомментировала гинеколог.

Ранее сообщалось, что учёные из Университета Уппсалы выяснили, что противозачаточные таблетки способны снижать риск развития ревматоидного артрита.

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Перечислены главные ошибки при покупке первого автомобиля
«СберАвто»: ошибка начинающих водителей — выбор машины с избыточной мощностью
27 мая 2025, 16:23

Фото: iStock/Inside Creative House

Эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей «СберАвто» назвали «Известиям» самые частые ошибки при покупке первого автомобиля.
«При выборе автомобиля новички часто ориентируются на дизайн, стоимость и пробег авто, забывая о важности систем активной и пассивной безопасности. В результате можно, например, приобрести машину с отключенными или не отремонтированными после ДТП подушками безопасности», — рассказали специалисты.

Они посоветовали водителям-новичкам выбирать машину с ассистентом удержания в полосе и мониторингом слепых зон.

Также начинающие водители часто покупают автомобили с избыточной мощностью или габаритами. По словам экспертов, на крупной машине тяжелее парковаться, а автомобилем с высокой мощностью сложнее управлять.

Согласно опросу центра аналитики и исследований МТС AdTech, 80% россиян, планирующих покупку машины, рассматривают подержанный автомобиль, пишет «Газета.Ru».

«На вопрос «есть ли у вас автомобиль», положительно ответили 39% респондентов. 28% планируют приобретать машину, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет машины на данный момент», — говорится в материале.

Отмечается, что 68% респондентов будут покупать автомобиль с пробегом из-за более низкой стоимости по сравнению с новым, а 22% хотят марки, которые ушли из РФ.

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Автоэксперт дал советы, как экономить топливо в дальних поездках

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Автоэксперт дал советы, как экономить топливо в дальних поездках
Автоэксперт Попов: топливо оптимально расходуется при скорости 110—120 км/ч
27 мая 2025, 15:48

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов назвал несколько способов, как можно сэкономить топливо во время езды за рулём.
«Во-первых, нужно плавно стартовать, а потом делать долгие плавные снижения скорости перед теми местами, где надо останавливаться. Плавное начало движения и торможение экономят топливо», — отметил Попов в беседе с RT.

Он также добавил, что топливо оптимально расходуется при скорости движения 110—120 км/ч. А на более высокой скорости расход может увеличиться в два раза.
Попов также посоветовал заправляться на проверенных заправках, поскольку качество бензина напрямую влияет на расход.

В свою очередь директор производства ГК Forsage Алексей Павлович рассказал «Известиям» о последствиях использования поддельного машинного масла.

«Последствия использования подделок редко проявляются моментально. Для частного водителя это может обернуться внеплановым ремонтом. А для владельцев автопарков, агропредприятий и логистических компаний — значительными затратами на обслуживание, простои техники и снижение ресурса оборудования», — пояснил эксперт.

Он порекомендовал покупать масло в проверенных магазинах, а также оценивать внешний вид упаковки, крышек и маркировки.

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Племянник Григоровича вступит в наследство
SHOT: психотерапевт Николай Каратыгин не откажется от наследства Григоровича
27 мая 2025, 15:42

Юрий Григорович (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Племянник легендарного балетмейстера Юрия Григоровича Николай Каратыгин подтвердил, что вступит в наследство дяди. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT.
По данным источника, Каратыгин — психотерапевт, является доцентом кафедры нормальной физиологии в Сеченовском университете, кандидат биологических наук. О своём дяде отзывается с теплотой, они были близки всю жизнь, особенно в последние годы.

Николай часто вспоминает о том, как Григорович забрался на самую вершину египетской пирамиды, вообще балетмейстер увлекался историей Древнего Египта.

Ранее SHOT писал, что Григорович оставил после себя многомиллионное наследство, в том огромную квартиру в историческом особняке, расположенном в центре Москвы, цена недвижимости — около 200 млн рублей.

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