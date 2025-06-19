Автоэксперт раскрыл условие возвращения Renault в Россию

19 июня 2025, 17:54

Попов рассказал, при каком условии Renault сможет вернуться в Россию

Фото: Istock/Alexander Denisenko

Автопроизводитель Renault делает все, чтобы исключить возможность возвращения в Россию. Именно поэтому, точный возврат автокомпании на данный момент не известен. Но член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов сообщил «Татар-информу» об условиях приёма.





Возвращение французского концерна Renault в Россию возможно, но для этого нужно знать о чём ведутся переговоры. Однако, в разговоре с «Татар-информ» Попов отметил, что Российская Федерация примет компанию только на новых условиях.

«Установленный порядок предполагает, что они должны вернуть государству денег, вложенных в заводы за время их отсутствия. И главная история в том, что если они к нам будут возвращаться, то на новых условиях, то есть «больше вы от нас никогда не уходите» и нам передаете технологии и всякое такое», — рассказал Дмитрий.