В России смягчили требования программы льготного автокредитования

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Минпромторг России расширил условия программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль», разрешив участие семьям с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
Ранее программа была доступна только для многодетных семей (от трёх детей и более).
Отдельная льгота предусмотрена для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий: они могут получить скидку 40% на авто с ручным управлением.
Ранее сообщалось, что россияне назвали главные критерии безопасности жилья. Большинство граждан РФ считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери.
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«В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы «Семейный автомобиль» в периметр программы льготного автокредитования. (...) С 26 мая программой (...) смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщает пресс-служба ведомства.Скидки распространяются на электромобили (до 35%, но не более 925 тыс. рублей), автомобили с ДВС (20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — 25%).
Отдельная льгота предусмотрена для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий: они могут получить скидку 40% на авто с ручным управлением.
Ранее сообщалось, что россияне назвали главные критерии безопасности жилья. Большинство граждан РФ считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери.
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Мария Моисеева