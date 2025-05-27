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В России смягчили требования программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ включил семьи с двумя детьми в программу льготного автокредитования
Фото: iStock/Nickolya

Фото: iStock/Nickolya

Минпромторг России расширил условия программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль», разрешив участие семьям с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.
Ранее программа была доступна только для многодетных семей (от трёх детей и более).

«В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы «Семейный автомобиль» в периметр программы льготного автокредитования. (...) С 26 мая программой (...) смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Скидки распространяются на электромобили (до 35%, но не более 925 тыс. рублей), автомобили с ДВС (20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) — 25%).

Отдельная льгота предусмотрена для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий: они могут получить скидку 40% на авто с ручным управлением.

Ранее сообщалось, что россияне назвали главные критерии безопасности жилья. Большинство граждан РФ считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери.

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Россияне назвали главные критерии безопасности жилья
Опрос: две трети россиян недовольны отсутствием камер наблюдения в подъездах
26 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Supersmario

Большинство россиян считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на опрос девелопера СК10.
Кроме того, 18% респондентов отметили, что на качество интерьера влияют высота потолков и долговечность материалов, природные цвета назвали 10% опрошенных, ещё 8% обратили внимание на стеклянные двери. 46% заявили, что на вид подъезда влияют все эти факторы одновременно.

При этом 30% россиян главным недостатком в подъездах назвали отсутствие камер видеонаблюдения, а 14% недовольны нехваткой мест для хранения колясок и велосипедов.

«Подъезд, парадная, лобби — как бы мы ни называли пространство, с которого начинается дом, оно напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому жильцы особенно ценят его характеристики, которые позволяют им ощущать комфорт и безопасность», — приводят «Известия» слова руководителя отдела коммерческого продукта девелоперской компании СК10 Сергея Кистерева.

Тем временем почти половина (40%) опрошенных москвичей уверены, что для семьи с одним ребенком достаточно квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на результаты опроса девелоперской компании Tekta Group и платформы Яндекс Взгляд.

«По мнению других 32% респондентов, семье из троих человек достаточно классической двухкомнатной квартиры. Лишь 5% готовы поселиться с ребенком в студии», — говорится в материале.

Большинство опрошенных считают, что площадь квартиры должна быть не менее 86 метров, а четверть россиян не против жить на площади в 56–70 метров.

Также 45% респондентов считают необходимым наличие второго санузла в квартире, а 44% выбрали балкон, ещё 39% — кладовую. При этом ключевым объектом инфраструктуры для семьи с ребенком является детская площадка.

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День Сидора Бокогрея 27 мая: Зачем в течении для менять наряды и избегать конфликтов, народные приметы
26 мая 2025, 18:53

Фото: iStock/ igorartmd

В народном календаре 27 мая — день Сидора Бокогрея или Сидора-Огуречника. Такое название связано с тем, что в древности люди считали, что огурцы, посаженные на Сидора, принесут богатый и качественный для заготовки урожай. Православные христиане в этот день чтят память блаженного Исидора Твердислова. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Elena Smykova

Святой Исидор, известный также как Исидор Юродивый, появился на свет в Германии, в окрестностях Бранденбурга. Его родители были зажиточными католиками славянского происхождения. В юности Исидор покинул отчий дом и отправился в странствия. В России, в Ростове Великом, он принял православную веру.

Исидор построил себе на пустыре шалаш, где ночью молился, а днём юродствовал. При жизни он удостоился дара чудотворения и прозорливости. Святой спас от гибели ростовского купца, предсказал служение князю Савве Оболенскому и совершил другие чудеса.

Исидор мирно отошёл ко Господу в своём скромном жилище, и над его последним пристанищем возвели деревянную церковь в честь Вознесения Господня. Впоследствии церковь перестроили из дерева в камень. Уже в XV столетии Исидора стали почитать как святого, и по его молитвам происходили чудесные исцеления.

Приметы дня


Фото: iStock/ Bogdan Pigulyak

  • Если ласточки прилетают рано, это к удаче в грядущем году.
  • На Сидора холодно – всё лето без жары пройдет.
  • День Сидора ясный – будет хороший урожай огурцов.
  • Громкое и долгое пение птиц 27 мая – к хорошему урожаю.
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Традиции 27 мая


Фото: iStock/ NataliaSokko

Одной из традиций в день Исидора является посещение храма и вознесение молитвы святому. В этот день верующие обращаются к святому с мольбами об избавлении от злых вражеских наветов и грехов, об исцелении от болезней и о помощи в день Страшного Суда.

В этот день также было принято посещать баню. Считалось, что очищение тела 27 мая полезно не только для физического, но и для духовного благополучия.

Ещё одной традицией в день святого Исидора было проветривание и сушка вещей: белья, постели, ковров, одеял. Считалось, что весеннее солнце выгоняет из ткани зимнюю сырость и болезни. Это не только способствовало сохранению здоровья, но и символизировало очищение от негативных энергий.

Что нельзя делать в этот день


27 мая, согласно народным приметам, связано с рядом запретов и предостережений. Один из них касается ссор и конфликтов. В этот день запрещено браниться и ссориться, так как это может привлечь несчастья и неурядицы в жизнь.

Также считается плохой приметой возвращаться домой с половины пути. Это может сулить трудности не только в дороге, но и в жизни в целом. Поэтому, планируя свои дела, стоит внимательно относиться к маршрутам и не менять планы на середине пути без весомой причины.

По поверьям, если целый день 27 мая ходить в одной и той же одежде, это может отпугнуть удачу. Поэтому рекомендуется несколько раз сменить наряд в течение дня.

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Ресурс «Лапша Медиа» опроверг планы отказа от пенсий в России
26 мая 2025, 18:25

Фото: iStock / Stanislav Sablin

Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что в России собираются отказаться от пенсий. Ранее некоторые ТГ-каналы сообщали, что эта мера якобы должна помочь повысить демографию, так как заботиться о пожилых людях должны будут их дети.
«Начнём с того, что каналы ссылаются на заявление предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева. Но его слова сложно назвать предложением. Скорее, это рассуждения, в которых он, кстати, отмечает, что отменять пенсии сегодня нечестно», – отмечает ресурс.
Фото: lapsha.media

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что Россия никогда не пойдёт по пути отмены пенсий, а подобные высказывания назвала ерундой. Она добавила, что идеи Малофеева основаны на «полном непонимании» страховой пенсионной системы.

Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» https://lapsha.media/ составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

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#новости
#россия
#пенсии
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Жителей столичного региона ожидает жаркая неделя с кратковременными дождями
Синоптик Позднякова: москвичей ожидает жаркая неделя
26 мая 2025, 18:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Текущая неделя в столичном регионе будет жаркой, а температура превысит климатическую норму. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Дневная температура в понедельник приблизится к 30-градусной отметке. Во вторник и среду ожидается 27… 29 градусов в Москве и 26… 29 — по области. Ветер сохранит южное направление и будет довольно плотным, что несколько умерит жару», — рассказала Позднякова в разговоре с «Известиями».

При этом она уточнила, что с четверга будет облачно и пройдут кратковременные дожди. 31 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла, заключила синоптик.

В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT назвала неочевидные признаки нехватки воды в жаркую погоду.

«В первую очередь об обезвоживании сигнализирует жажда: если пересыхает во рту — пора пополнять запасы воды. Но есть и менее очевидные признаки. Например, о нехватке жидкости часто говорит головная боль, особенно в жаркий день. Ещё один сигнал — чувство необъяснимой усталости», — уточнила Кашух.

Она пояснила, что из-за обезвоживания снижается уровень энергии и ухудшается работа нервной системы. При дефиците жидкости человек становится раздражительным и с трудом концентрируется.

По словам Кашух, определить, достаточно ли организму жидкости, можно по цвету мочи. В норме цвет должен быть светло-соломенного оттенка. Если она темнеет, то это указывает на начинающееся обезвоживание. Чувство стянутости кожи, её шелушение и потеря упругости также может говорить о недостатке воды в организме.

Врач посоветовала в жару пить два-три литра воды в день. Также в рацион можно добавить зелёный чай, воду минеральную или с лимоном.

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Эксперт ответил, как выбрать хороший и вкусный сыр
Сыровар Сирота: при выборе сыра нужно обращать внимание на вкус и запах
26 мая 2025, 17:57

Фото: istockphoto/fotek

Выбирая сыр, надо обращать внимание на запах и вкус, рассказал в беседе с порталом «Татар-информ» блогер-сыровар Олег Сирота. Собеседник подчеркнул, что обмануть потребителя с запахом товара невозможно в отличие от вкуса.
Кроме того, нужно изучить этикетку. Чем она короче, тем качественнее продукция, говорит эксперт. По мнению Сироты, за сыр можно переплатить, если нравится определенный производитель.

«Это касается не массовых сыров, а именно крафтовых, ручных, но только если вас устраивает вкус», — пояснил блогер.
Ценник на сыры отличается в зависимости от места, на котором они производятся. К примеру, промышленный сыр может стоить до тысячи рублей, а фермерские — в диапазоне от полутора до двух с половиной тысяч рублей, заключил эксперт.

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