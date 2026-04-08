«Это не стыдно»: психолог о том, откуда берётся ревность и когда она становится опасной
Ревность принято считать «стыдным» чувством, которое разрушает отношения и говорит о незрелости. Однако психологи уверены: за этим переживанием скрываются куда более глубокие процессы, а игнорирование может лишь усилить проблему. Почему ревность возникает и как не дать ей превратиться в разрушительную силу?
Специалист центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина и ведущая подкаста «Включи психолога» Студии Р1 Таня Митина разбираются, из чего состоит ревность, почему мы её боимся и как отличить здоровое чувство от патологии
Ревность — это не стыдно, это сигнал
В современном обществе ревность часто воспринимается как нечто негативное — признак недоверия, собственничества и эмоциональной незрелости. Однако специалисты предлагают посмотреть на это чувство иначе.
«Любые чувства, которые у нас есть, нам нужны. Будь то приятные или неприятные, они нам про что-то говорят. И ревность — тоже про что-то говорит», — отметила Щанкина.
Она призвала не делить эмоции на «хорошие» и «плохие». Внимание важно обратить на то, о чём именно сигнализирует ревность и какие внутренние процессы за ней стоят.
Что лежит в основе ревности?
Если разобрать ревность на составляющие, основополагающим моментом становится тревога. Это комплекс переживаний, главным из которых является страх утраты значимого человека.
«Ревность — это про ощущение, что то, что мне важно и дорого, я могу потерять. Это сплетение разных переживаний, но прежде всего — страх потери», — объяснила психолог.
Чем сильнее привязанность, тем выше вероятность возникновения тревоги. Даже на начальных этапах отношений это чувство может проявляться как естественная реакция:
«Когда я только заинтересовываюсь в ком-то, у меня возникает чувство тревоги в том, что я могу это потерять. Это естественно».
Когда чувство становится разрушительным?
Сама по себе ревность не считается проблемой, однако она может приобретать деструктивный характер. Это происходит в тех случаях, когда эмоция выходит из-под контроля и начинает влиять на поведение человека.
«Плохо — это тогда, когда ревность превращается в патологическую. Часто бывает, когда человек ревнует "к табуретке", когда нет никаких поводов, но человек предъявляет претензии, выражает это в агрессии», — пояснила гостья подкаста.
В подобных ситуациях ревность перестаёт быть сигналом и превращается в инструмент давления, провоцируя конфликты и разрушая отношения.
Как справиться с ревностью без скандалов?
Психологи предлагают последовательный подход, который помогает не поддаваться тревоге и сохранить отношения. В первую очередь важно остановиться и задать себе вопрос о происходящем: есть ли реальные основания для переживаний или это внутренние страхи.
Следующий шаг — оценка фактов без домыслов: что именно произошло, какие действия партнёра вызвали реакцию. После этого важно понять, возможно ли обсудить ситуацию открыто.
Отдельное внимание уделяется форме общения. Рекомендуется говорить о собственных чувствах, а не обвинять партнёра, формулируя переживания через «я-сообщения».
Ревность как повод для разговора
Открытый диалог рассматривается как один из ключевых способов снизить напряжение и избежать недопонимания.
«Если мы честно говорим: "Слушай, вот сейчас это случилось, и я вообще не понимаю, про что это. Один человек ведёт себя так, а я начинаю видеть в этом что-то другое" — это снижает напряжение», — посоветовала Щанкина.
В разговоре партнёр может прояснить свои действия, и тогда ревность перестаёт быть источником конфликта, превращаясь в точку для сближения.
Как прожить ревность без контроля и стыда?
Специалисты подчёркивают, что ревность не требует подавления или игнорирования. Важно признать её как естественную часть привязанности.
Рекомендуется не стыдиться этого чувства, а разбирать его на составляющие — страх, неуверенность, обиду. Это помогает снизить эмоциональное напряжение. Также важно проверять, есть ли объективные причины для ревности, и не подменять факты домыслами.
Отдельно отмечается, что попытки контроля — например, проверка телефона — только усиливают тревожный цикл. В таких случаях проблема выходит за рамки ревности и касается уровня доверия в отношениях.
Если же возникают агрессия, желание контролировать или наказывать партнёра, это может указывать на патологическую форму, требующую вмешательства специалиста.
Ревность — это не повод для агрессии
Финальный акцент в подкасте делается на том, что ключевым фактором остаётся уровень доверия в отношениях.
«Если у меня есть доверие, я могу бояться потерять. И могу это обсудить. А если нет — ревность превращается в агрессию и контроль», — пояснила психолог.
Ревность рассматривается не как проблема сама по себе, а как индикатор значимости отношений. При правильном подходе она может не разрушать, а, напротив, усиливать близость между партнёрами через честный и открытый диалог.
