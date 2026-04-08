08 апреля 2026, 13:59

Ревность принято считать «стыдным» чувством, которое разрушает отношения и говорит о незрелости. Однако психологи уверены: за этим переживанием скрываются куда более глубокие процессы, а игнорирование может лишь усилить проблему. Почему ревность возникает и как не дать ей превратиться в разрушительную силу?





Содержание Ревность — это не стыдно, это сигнал Что лежит в основе ревности? Когда чувство становится разрушительным? Как справиться с ревностью без скандалов? Ревность как повод для разговора Как прожить ревность без контроля и стыда? Ревность — это не повод для агрессии



Специалист центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина и ведущая подкаста «Включи психолога» Студии Р1 Таня Митина разбираются, из чего состоит ревность, почему мы её боимся и как отличить здоровое чувство от патологии



Ревность — это не стыдно, это сигнал

«Любые чувства, которые у нас есть, нам нужны. Будь то приятные или неприятные, они нам про что-то говорят. И ревность — тоже про что-то говорит», — отметила Щанкина.

Что лежит в основе ревности?

«Ревность — это про ощущение, что то, что мне важно и дорого, я могу потерять. Это сплетение разных переживаний, но прежде всего — страх потери», — объяснила психолог.

«Когда я только заинтересовываюсь в ком-то, у меня возникает чувство тревоги в том, что я могу это потерять. Это естественно».

Когда чувство становится разрушительным?

«Плохо — это тогда, когда ревность превращается в патологическую. Часто бывает, когда человек ревнует "к табуретке", когда нет никаких поводов, но человек предъявляет претензии, выражает это в агрессии», — пояснила гостья подкаста.

Как справиться с ревностью без скандалов?

Ревность как повод для разговора

«Если мы честно говорим: "Слушай, вот сейчас это случилось, и я вообще не понимаю, про что это. Один человек ведёт себя так, а я начинаю видеть в этом что-то другое" — это снижает напряжение», — посоветовала Щанкина.

Как прожить ревность без контроля и стыда?

Ревность — это не повод для агрессии

«Если у меня есть доверие, я могу бояться потерять. И могу это обсудить. А если нет — ревность превращается в агрессию и контроль», — пояснила психолог.