Психолог перечислила причины кризиса среднего возраста

07 апреля 2026, 12:20

Психолог Граждан: Кризис среднего возраста возникает из-за переоценки ценностей

Кризис среднего возраста является нормальным и естественным этапом психологического развития, связанным с переоценкой жизненных ценностей. Об этом рассказала психолог в подходе АСТ (Терапия принятия и ответственности), член АКПН Александра Граждан.





Она пояснила, что кризис среднего возраста чаще всего возникает в возрасте около 40–50 лет. Его ключевой особенностью является внутренний процесс переоценки. В такой период люди часто задаются вопросами о смысле жизни, целях и собственных желаниях на фоне осознания ограниченности времени и уже прожитого опыта.





«Кризис среднего возраста важно отличать от депрессии и выгорания. В период кризиса у человека сохраняется способность к интересу и активности, несмотря на сомнения. В случае депрессии, напротив, наблюдаются снижение настроения, утрата энергии, проблемы со сном и аппетитом, а также ощущение бессмысленности без стремления к изменениям», — отметила Граждан в разговоре с «Известиями».