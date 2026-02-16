«Это невозможно»: Эксперт раскритиковал идею ловить «потенциальных авиадебоширов» до посадки в самолет

16 февраля 2026, 17:51

Авиаредактор Гусаров: ловить «авиадебоширов» до посадки в самолет нельзя

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Росавиация разослала авиапредприятиям рекомендации транспортной полиции о выявлении потенциальных дебоширов в чистых зонах аэропортов еще до посадки на рейс. Однако механизм такой работы не прописан, а эксперты считают инициативу нежизнеспособной.





Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров объяснил, что текущая инициатива не решает реальных проблем, а лишь создает риски для обычных пассажиров.





«Полагаю, что это вообще никак не будет работать. Что сейчас мешает сотрудникам службы авиационной безопасности и органам правопорядка в аэропорту выявлять дебоширов и задерживать их? Все законные основания есть. Либо они это не делают, и тогда к ним вопросы, либо дебошир в аэропорту себя явно не проявляет», — заявил он.

«Мы же не можем наказывать человека за то, что он еще не совершил. И более того, если он находится в нетрезвом состоянии, мы не знаем степени опьянения, это никак законодательством не определено. Это не значит, что каждый выпивший человек является дебоширом», — подчеркнул эксперт.

«Представьте ситуацию: вы в аэропорту сидите, пьете купленную в баре кружку пива. К вам подходят сотрудники полиции и начинают выяснять: "Давайте пройдемте, а вдруг вы дебошир?". Конечно, вы начнете дебоширить. Даже к трезвому человеку, если подойти и сказать "Пройдемте", а у него через 10 минут посадка — он тоже начнет возмущаться», — объяснил он.

«Надо, чтобы полиция вносила нарушителя в общий федеральный список, обязательный для всех авиакомпаний. Тогда ни одна авиакомпания не продаст билет в течение трех лет. Но нужно соблюсти баланс, чтобы авиакомпании не злоупотребляли. Если стюардессе сделаешь замечание, она пойдет и впишет тебя в черный список в отместку — это нехорошо», — пояснил он.