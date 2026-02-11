Мужчина устроил драку на станции метро «Пушкинская» в Москве

11 февраля 2026, 10:44

Москвич задержан за драку на станции метро «Пушкинская»

Фото: iStock/hank5

Сотрудники полиции задержали мужчину, который сломал скулу пассажиру на станции московского метро из-за того, что тот не пропустил его вперед на эскалаторе. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.