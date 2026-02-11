Мужчина устроил драку на станции метро «Пушкинская» в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который сломал скулу пассажиру на станции московского метро из-за того, что тот не пропустил его вперед на эскалаторе. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
Инцидент произошел на станции метро «Пушкинская». На эскалаторе произошёл конфликт между двумя мужчинами. Дебошир спустился первым, затем дождался своего «обидчка» и несколько раз его ударил.
После этого нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали перелом скуловой кости, а также повреждения мягких тканей головы в виде ссадин и ушибов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что мужчина ударил подростка бутылкой в московском метро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
