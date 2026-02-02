Столичные росгвардейцы пресекли дебош в аптеке
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве остановили мужчину, устроившего бунт в аптечном пункте на Уральской улице. Заведующая вызвала правоохранителей после того, как неизвестный начал вести себя агрессивно.
Гражданин стучал кулаками по стеклам и витринам. Он приставал к провизорам и даже сломал ортопедическое кресло. Экипаж росгвардейцев быстро задержал хулигана, который, по всей видимости, находился в состоянии опьянения. Для дальнейшего разбирательства 43-летнего мужчину доставили в отдел полиции.
Ранее стало известно, что сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали дебошира, нарушавшего общественный порядок в хостеле на востоке столицы. Правоохранители разбираются в деталях происшествия.
