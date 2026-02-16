Стало известно, какой срок запросили для обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

16 февраля 2026, 17:28

Прокурор запросил пожизненные сроки для обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: медиасток.рф

Во Втором западном окружном военном суде прокурор запросил наказание для фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Как сообщает Telegram-канал Mash, обвинение просит приговорить их к пожизненному лишению свободы и штрафам.