Стало известно, какой срок запросили для обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
Во Втором западном окружном военном суде прокурор запросил наказание для фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Как сообщает Telegram-канал Mash, обвинение просит приговорить их к пожизненному лишению свободы и штрафам.
Судебный процесс стартовал в начале августа 2025 года в выездном режиме на площадке Мосгорсуда. Позже заседания перевели в закрытый формат по запросу гособвинения — это решение приняли для обеспечения безопасности участников разбирательства.
В декабре сторона обвинения завершила представление доказательств. Перед судом предстали 19 человек: 13 обвиняют по статье об участии в террористической организации, ещё шестерым вменяют пособничество террористической деятельности.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Неизвестные в камуфляжной одежде ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед началом концерта группы «Пикник». Злоумышленники открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. Жертвами теракта стали 145 человек, ещё более 550 получили ранения.
Читайте также: