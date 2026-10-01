«Это нездорово»: Психолог объяснила, как высокий заработок женщины становится властью

01 октября 2026, 12:52

Психолог Сальникова: женщина не должна манипулировать высоким заработком

Фото: iStock/PeopleImages

Актриса Ирина Горбачёва призналась, что раньше её подсознательно привлекали партнёры, которые зарабатывали меньше неё. По словам артистки, финансовая зависимость мужчины давала ей ощущение контроля над отношениями.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что большой заработок даёт стабильность, свободу и защищённость. Но когда деньги превращаются в инструмент власти — это тревожный сигнал.





«Многие женщины, когда говорят, что хотят, чтобы их обеспечивал мужчина, на самом деле имеют в виду защищённость: муж решает проблемы внешнего мира, а она — проблемы внутри семьи. Однако когда финансовая обеспеченность переходит в стадию контроля, стоит задать себе вопрос: почему у вас так происходит? Это состояние можно назвать пограничным и даже сравнить с нарциссическим расстройством», — сказала она.

«Если этого без денег нет, то это плохой знак. Это как раз черта нарциссических людей. Это относится и к женщинам: влиять с помощью денег с психологической точки зрения — нездоровая история. Влиять можно с помощью своего мнения, аргументов, расширения сознания, деньги тоже могут быть инструментом влияния — но именно тоже, а не заменой всего остального», — объяснила Сальникова.