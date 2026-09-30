Психолог объяснила, почему соцсети влияют на самооценку подростка

30 сентября 2026, 19:06

Психолог Згордан: Внешняя поддержка важна для формирования самооценки подростка

Фото: iStock/dolgachov

В современном мире взросление стало ещё сложнее из-за цифровых технологий. Теперь к обычным проблемам подросткового возраста добавился новый источник стресса — постоянное внимание окружающих, выраженное через лайки и комментарии. Об этом в разговоре с RuNews24.ru сообщила психолог в Домашней школе Фоксфорда Ольга Згордан.