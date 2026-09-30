Психолог объяснила, почему соцсети влияют на самооценку подростка
В современном мире взросление стало ещё сложнее из-за цифровых технологий. Теперь к обычным проблемам подросткового возраста добавился новый источник стресса — постоянное внимание окружающих, выраженное через лайки и комментарии. Об этом в разговоре с RuNews24.ru сообщила психолог в Домашней школе Фоксфорда Ольга Згордан.
По ее словам, социальные сети играют значительную роль в жизни несовершеннолетних, и реакция окружающих в виртуальном мире способна существенно влиять на их самооценку. Подростки могут воспринимать лайки и комментарии как важные сигналы, которые могут поколебать их внутреннее равновесие.
Эксперт отмечает, что признание и подтверждение со стороны сверстников важны для подростка, который находится в процессе самопознания и поиска своего места в обществе. Это период формирования самооценки и уверенности в себе, и получение внешней поддержки — «меня замечают, уважают, любят» — становится для них крайне значимым.
Социальные сети создают ощущение постоянной доступности обратной связи, и количество лайков, комментариев и реакций воспринимается школьниками как подтверждение их значимости и принятия в обществе, добавила Згордан.
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