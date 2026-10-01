Психолог объяснила, почему пожилые люди могут становиться агрессивнее
В социальных сетях регулярно появляются ролики с конфликтами пожилых людей и молодёжи. За агрессивным поведением старшего поколения может стоять не только характер, но и психологические проблемы, рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог Марианна Абравитова.
По словам специалиста, с возрастом человек может столкнуться с потерей привычной социальной роли. Дети вырастают, создают собственные семьи, работа заканчивается, а общение постепенно сокращается. В результате пожилой человек может чувствовать себя одиноким и невостребованным.
Дополнительным фактором психолог назвала реакцию на активность молодых людей. Видя энергию и возможности нового поколения, пожилые люди могут испытывать раздражение или подсознательную зависть.
«Агрессия, сплетни и вечное осуждение — это часто единственный доступный способ для одинокого человека заявить о своем существовании и почувствовать причастность к жизни», — пояснила Абравитова.По её словам, после 80 лет большинство людей становятся более раздражительными, придирчивыми и консервативными. При этом бывают исключения: некоторые пожилые люди сохраняют доброжелательность и ясность ума. Как правило, это люди, которые ещё в молодости были эмоционально самостоятельными и комфортно чувствовали себя в одиночестве.
Говоря о конфликтах с пожилыми людьми, психолог посоветовала уважать возраст, но одновременно защищать собственные границы. Отвечать агрессией на агрессию, спорить и пытаться переубедить собеседника, по её мнению, не стоит.
«Не вступайте в открытый конфликт. Используйте технику эмоционального дистанцирования, то есть внутренне игнорируйте агрессивные выпады. Можно реагировать с легкой улыбкой, воспринимать ворчание как шумовой фон. Единственный конструктивный выход — взаимная терпимость», — заключила Абравитова.