Психолог объяснила, почему пожилые люди могут становиться агрессивнее

01 октября 2026, 11:31

Эксперт связала раздражительность в старости с одиночеством

Фото: istockphoto / PeopleImages

В социальных сетях регулярно появляются ролики с конфликтами пожилых людей и молодёжи. За агрессивным поведением старшего поколения может стоять не только характер, но и психологические проблемы, рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог Марианна Абравитова.





По словам специалиста, с возрастом человек может столкнуться с потерей привычной социальной роли. Дети вырастают, создают собственные семьи, работа заканчивается, а общение постепенно сокращается. В результате пожилой человек может чувствовать себя одиноким и невостребованным.



Дополнительным фактором психолог назвала реакцию на активность молодых людей. Видя энергию и возможности нового поколения, пожилые люди могут испытывать раздражение или подсознательную зависть.

«Агрессия, сплетни и вечное осуждение — это часто единственный доступный способ для одинокого человека заявить о своем существовании и почувствовать причастность к жизни», — пояснила Абравитова.

«Не вступайте в открытый конфликт. Используйте технику эмоционального дистанцирования, то есть внутренне игнорируйте агрессивные выпады. Можно реагировать с легкой улыбкой, воспринимать ворчание как шумовой фон. Единственный конструктивный выход — взаимная терпимость», — заключила Абравитова.