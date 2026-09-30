«Муж в декрете и 70% разводов»: Психолог озвучила острую социальную проблему

30 сентября 2026, 18:06

Психолог Сальникова: люди разводятся из-за денег, так как боятся о них говорить

Фото: iStock/David-Prado

Уход за ребёнком в первый год физически тяжелее работы — и некоторые пары доверяют его мужчине. А ещё 60–70% разводов случаются из-за финансовых конфликтов.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что о деньгах в браке нужно говорить постоянно. А финансово доминирующие женщины — тема тонкая, где есть самые разные примеры, особенно публичные, когда мужчины уходят в декрет.





«В нашем обществе это пока не принято и считается "стрёмно", хотя женщина может зарабатывать больше, а мужчина — лучше справляться с уходом за ребёнком, который в первый год физически тяжелее работы: постоянные недосыпы, мелкие телодвижения, социально закрытая среда. Женский организм после родов сильно изношен, поэтому с чисто физиологической точки зрения работа утомляет меньше», — сказала она.

«Чаще же возникает "абуза" для женщины: мужчина приходит с работы, устаёт, и его всё равно нужно накормить, напоить, постирать, убрать — а помощь от него только финансовая, потому что он устал и зарабатывает деньги. Это серьёзный аргумент, из-за которого в семье возникают конфликты, поэтому нужно постоянно разговаривать», — посоветовала Сальникова.

«Не нужно этого бояться. Туда нужно идти, разбираться, договариваться и тестировать, может быть, по-разному. Чёткого правила здесь нет: одним парам нормально, когда муж даёт деньги и не контролирует, другим — когда жена пишет еженедельный отчёт о покупках», — резюмировала собеседница.