«Муж в декрете и 70% разводов»: Психолог озвучила острую социальную проблему
Психолог Сальникова: люди разводятся из-за денег, так как боятся о них говорить
Уход за ребёнком в первый год физически тяжелее работы — и некоторые пары доверяют его мужчине. А ещё 60–70% разводов случаются из-за финансовых конфликтов.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что о деньгах в браке нужно говорить постоянно. А финансово доминирующие женщины — тема тонкая, где есть самые разные примеры, особенно публичные, когда мужчины уходят в декрет.
«В нашем обществе это пока не принято и считается "стрёмно", хотя женщина может зарабатывать больше, а мужчина — лучше справляться с уходом за ребёнком, который в первый год физически тяжелее работы: постоянные недосыпы, мелкие телодвижения, социально закрытая среда. Женский организм после родов сильно изношен, поэтому с чисто физиологической точки зрения работа утомляет меньше», — сказала она.
По словам эксперта, есть пары, где муж уходит в отпуск по уходу за ребёнком, а женщина зарабатывает. При этом партнёры не ущемляют друг друга — жена открыто говорит, что никогда бы не поменялась обратно, потому что это очень тяжело, и благодарна мужу. Но это скорее исключение из правил.
«Чаще же возникает "абуза" для женщины: мужчина приходит с работы, устаёт, и его всё равно нужно накормить, напоить, постирать, убрать — а помощь от него только финансовая, потому что он устал и зарабатывает деньги. Это серьёзный аргумент, из-за которого в семье возникают конфликты, поэтому нужно постоянно разговаривать», — посоветовала Сальникова.
Она добавила, что говорить о деньгах, бюджетах, отдельных и совместных счетах в нашем обществе не принято, однако без этого никак. Есть отдельные и общие финансовые цели и мечты, и это отдельная часть отношений, которую тоже нужно решать.
«Не нужно этого бояться. Туда нужно идти, разбираться, договариваться и тестировать, может быть, по-разному. Чёткого правила здесь нет: одним парам нормально, когда муж даёт деньги и не контролирует, другим — когда жена пишет еженедельный отчёт о покупках», — резюмировала собеседница.