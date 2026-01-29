«Это опасно»: Диетолог предупредил, кому стоит быть осторожным в употреблении помидоров

29 января 2026, 18:24

Диетолог Бобровский: помидоры могут спровоцировать выброс желчи

Фото: iStock/Iulduz Khairullina

Несмотря на огромную пользу, помидоры могут подходить не всем и в неограниченных количествах. Существуют чёткие медицинские противопоказания и безопасная норма потребления. Когда красный овощ из друга может превратиться во врага?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что злоупотребление помидорами может привести к неожиданным эффектам.





«В очень больших количествах помидоры могут вызвать безвредное, но заметное явление — ликопенодермию. То есть это окрашивание кожи в оранжевый оттенок. Это безвредно и проходит само по себе, если перестать в большим количеством употреблять томаты», — объяснил он.

«Людям с гастритом, язвой и желчнокаменной болезнью стоит отказаться от томатов. Также заболевания почек, аллергия, подагра — основные противопоказания для употребления томатов. Кислоты, содержащиеся в томатах, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать выброс желчи, что опасно», — отметил диетолог.

«В день безопасно есть 200-500 грамм свежих томатов, то есть это примерно 1-3 средних помидора в день. Такое количество позволит получить пользу без риска негативных последствий для большинства здоровых людей», — посоветовал собеседник.