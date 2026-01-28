«Согреет и насытит»: Диетолог раскрыла секрет идеального зимнего завтрака

28 января 2026, 10:57

Диетолог Мойсенко: крупу перед утренней кашей нужно замачивать на ночь

Фото: iStock/Arx0nt

Цельнозерновая каша — идеальный завтрак для зимы, но только если приготовить её правильно.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что крупу перед утренним приготовлением каши нужно замачивать на ночь.





«Зерновые играют в долгую, потому что медленно расщепляются, то есть длительное время насыщают организм. Цельное зерно не поднимает уровень глюкозы в крови, а наоборот снижает. Крупы содержат большое количество клетчатки, которая является пребиотиком для нашей микробиоты. То есть мы кормим сразу не только себя, но и внутренних микробов», — сказала она.

«Завтрак должен быть подсолен, потому что соль — это натрий хлор, формирующий идеальную амилазу в полости рта. А ещё нам нужен натрий хлор для совершенствования соляной кислоты в желудке», — отметила диетолог.

«Такой завтрак согреет, насытит на 3-4 часа и станет заботой о микрофлоре кишечника», — резюмировала Мойсенко.