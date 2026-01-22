«Не в сочных дольках»: Россиянам раскрыли новый факт о популярном цитрусе

22 января 2026, 16:52

Эксперт Роскачества Хрипко: секрет помело — в белой мякоти на корочке

Фото: Istock/Natalia Maliseva

Зима — лучший период для того, чтобы снабжать организм витамины из цитрусовых. Помело является источником прежде всего витамина С, а также элементов группы В, РР, А, растительной клетчатки, пектина, минералов: калия, кальция, железа, фосфора. Как правильно употреблять этот фрукт?





Эксперт Роскачества Екатерина Хрипко в беседе с «Радио 1» рассказала, что главный секрет клетчатки и пектина в помело находится не в сочных дольках, а в белой мякоти на корочке.





«Съедайте белую прослойку — там содержится пектин и много клетчатки. Чтобы повысить усвояемость полезных веществ, ешьте помело в комбинации с другой едой — например, со шпинатом, брокколи, семечками, авокадо, орехами. Эти продукты усилят всасывание железа и помогут получить нужные антиоксиданты», — сказала она.

«Также лучше есть именно фрукт, а не пить сок, поскольку он может способствовать скачкам сахара в крови. Говоря о норме, отмечу, что съедать следует не больше одного плода в день», — резюмировала Хрипко.