«Фитнес-батончики и смузи»: Диетолог перечислила неожиданные продукты, которые мешают похудеть

28 января 2026, 16:51

Диетолог Писарева: фитнес-батончики могут препятствовать похудению

Фото: iStock/Dacharlie

Кофейные напитки и фитнес-батончики могут препятствовать похудению. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





По словам специалиста, часто продукты, которые кажутся низкокалорийными, создают главную опасность для худеющих, например смузи и соки, в том числе свежевыжатые. Врач уточнила, что в них содержится фруктоза без клетчатки. Так, стакан апельсинового свежевыжатого сока может содержать до шести чайных ложек сахара.





«Также опасность для худеющих могут таить различные кофейные напитки. В них часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы. В итоге всего один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий», — отметила Писарева в разговоре с Москвой 24.