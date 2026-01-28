«Фитнес-батончики и смузи»: Диетолог перечислила неожиданные продукты, которые мешают похудеть
Кофейные напитки и фитнес-батончики могут препятствовать похудению. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, часто продукты, которые кажутся низкокалорийными, создают главную опасность для худеющих, например смузи и соки, в том числе свежевыжатые. Врач уточнила, что в них содержится фруктоза без клетчатки. Так, стакан апельсинового свежевыжатого сока может содержать до шести чайных ложек сахара.
«Также опасность для худеющих могут таить различные кофейные напитки. В них часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы. В итоге всего один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий», — отметила Писарева в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что в фитнес-баточниках также содержится много сахара, орехов и сухофруктов. Калорийность такого лакомства может достигать 500 калорий. Диетолог порекомендовала не увлекаться употреблением сухофруктов и орехов. В день стоит съедать не более 30 граммов орехов и не более 50 граммов сухофруктов, заключила эксперт.