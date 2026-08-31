«Разрешите себе плохой старт»: Психолог рассказала, как перестать упускать возможности

31 августа 2026, 18:08

Психолог Кардиакос: чтобы начать действовать, нужно не ждать идеальности

Фото: iStock/fizkes

Почему те, кто много знает, часто чувствуют себя неудачниками и не решаются на многие действия? Психологи объясняют: дело не в количестве провалов, а в двух перекосах сознания. Знания без опыта и погоня за идеалом парализуют волю.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что выход из этой ситуации — разрешить себе несовершенство и начать двигаться.





«Мы много читаем, понимаем, разбираемся, но не действуем. Знания не проходят через опыт, не обрастают ошибками, телесным проживанием, реальностью», — сказала она.

«Ещё до первого шага мы уже рисуем в голове идеальный финал — правильный, красивый, безошибочный. Напряжение настолько велико, что страх провала блокирует любое действие. Главный парадокс: чувство неудачника рождается не из реальных провалов. Их может быть всего один-два. Проблема — в отсутствии регулярной практики, где ошибки — часть процесса, а не приговор», — отметила Кардиакос.

«Выход в том, чтобы позволить себе сделать несовершенно. Разрешите себе плохой старт, черновик — только так знания "приземляются" и становятся вашим реальным опытом. Помните: один метр движения лучше, чем километры намерений», — резюмировала психолог.