«Проамериканская тенденция»: Психиатр рассказал, откуда на самом деле взялись понятия СДВГ и взрослый аутизм
Психиатр Федорович: СДВГ и аутизм у взрослых — это западная тенденция
Почему сегодня так много говорят о взрослом аутизме и СДВГ? Западные диагнозы не должны становиться приговором, а тем более — поводом для самостигматизации.
Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что подобные диагнозы появляются из-за влияния западной модели, которая активно проникает в российское профессиональное поле.
Вопрос о том, могут ли взрослые жить с аутизмом, вызвал у эксперта не только профессиональный, но и методологический ответ. Он связал этот запрос с изменением международных подходов.
«Это проамериканская тенденция. Нам и про гиперактивность очень много рассказывают, но на самом деле в нашей отечественной психиатрии это не поддерживалось», — отметил эксперт.
Однако врач призвал не торопиться с пугающими выводами и не связывать детский аутизм с тяжёлыми психиатрическими исходами без необходимости.
«Давайте мы не будем запугивать наших читателей и слушателей рассуждениями о шизофрении и прочем. Нужно идти к специалисту для верификации диагноза и рассуждений о прогнозах», — сказал Федорович.
По его мнению, важнее сохранять профессиональную этику и не смешивать диагностический процесс с популярными западными нарративами.