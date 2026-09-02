«У взрослых не бывает»: Психиатр раскрыл популярный миф об аутизме

02 сентября 2026, 17:43

Психиатр Федорович: у взрослых аутизма не бывает

Фото: iStock/AnnaStills

Может ли взрослый человек иметь аутизм? Ответы на этот вопрос разнятся и не складываются в общую клиническую картину, как и изучение этой темы.





Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что в классической отечественной традиции диагноза «взрослый аутизм» нет.





«Это детский диагноз, который либо снимается в подростковом возрасте, либо трансформируется в другую клиническую картину. У взрослых аутизма не бывает», — сказал он.

«А дальше по мере взросления этот диагноз верифицируется. То есть он становится другим, потому что процесс или развивается, или не развивается», — объяснил психиатр.

«Главный момент в диагностической части — есть формы где, например, ребёнок сохраняет интеллект. И родители говорят: "Ну он же не глупый", однако это не имеет отношения к аутизму», — уточнил врач.