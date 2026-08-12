«Пока, неудачники!»: Психиатр оценил поведение Волочковой в аэропорту
Психиатр Золотилов: дебош Волочковой в аэропорту — тревожный звонок о болезни
Опоздание на две минуты, гневные видео в соцсетях, бокал игристого в VIP-зоне и громкое заявление: «Пока, неудачники, ждите новостей». Инцидент с Анастасией Волочковой в аэропорту Шереметьево мог бы остаться рядовым конфликтом пассажира с авиакомпанией, если бы не публичная реакция артистки.
Врач-психиатр, нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» связал произошедшее не с халатностью сотрудников «Аэрофлота», а с многолетней проблемой, которую сама балерина упорно отказывается замечать. Он назвал поведение звезды классическим примером анозогнозии — опасного состояния, когда больной отрицает саму болезнь.
«Самый основной аспект, который является точкой преткновения в её выздоровлении — это анозогнозия. Человек не осознаёт до конца своей проблемы и не хочет воспринимать критику. Как только кто-то говорит о её алкогольной болезни, она сразу начинает проецировать на других: "Вся страна пьёт, чем я отличаюсь?"» — сказал он.
Эксперт обратил внимание на ключевую деталь инцидента: артистка не слышала объявлений о посадке, потому что находилась в ресторане VIP-зоны. Именно этот факт, по мнению врача, является маркером измененного поведения.
«Если человек начинает чаще стремиться к праздным мероприятиям и искать поводы для употребления — это первый звонок. Сужаются интересы, хобби уходят на второй план, появляется туннельное мышление: цель — употребить. А когда критика снижается, человек агрессивно настроен на других и защищает своё вещество. Оно заменяет все сферы жизни», — объяснил врач.
Золотилов подчеркнул, что «Аэрофлот» действовал строго по регламенту, заставив снять багаж опоздавших, и это решение не имеет отношения к статусу пассажиров. Однако для зависимого человека, по его словам, любой внешний запрет воспринимается как личное оскорбление и повод для эскалации конфликта.
«Она пытается выгородить не себя, а своё употребление. Потому что это единственное, что сейчас приносит ей удовлетворение. Алкоголь заменяет всё. Путь её тернист. Когда она скажет докторам: "Я действительно страдаю этой зависимостью" и не будет сопротивляться, тогда мы начнем говорить о выздоравливающей Анастасии Волочковой. Пока же этого нет, ситуация будет усугубляться», — резюмировал собеседник.