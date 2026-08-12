«Пока, неудачники!»: Психиатр оценил поведение Волочковой в аэропорту

12 августа 2026, 17:37

Психиатр Золотилов: дебош Волочковой в аэропорту — тревожный звонок о болезни

Анастасия Волочкова (Фото: тг-канал @volochkova_anastasiya)

Опоздание на две минуты, гневные видео в соцсетях, бокал игристого в VIP-зоне и громкое заявление: «Пока, неудачники, ждите новостей». Инцидент с Анастасией Волочковой в аэропорту Шереметьево мог бы остаться рядовым конфликтом пассажира с авиакомпанией, если бы не публичная реакция артистки.





Врач-психиатр, нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1» связал произошедшее не с халатностью сотрудников «Аэрофлота», а с многолетней проблемой, которую сама балерина упорно отказывается замечать. Он назвал поведение звезды классическим примером анозогнозии — опасного состояния, когда больной отрицает саму болезнь.





«Самый основной аспект, который является точкой преткновения в её выздоровлении — это анозогнозия. Человек не осознаёт до конца своей проблемы и не хочет воспринимать критику. Как только кто-то говорит о её алкогольной болезни, она сразу начинает проецировать на других: "Вся страна пьёт, чем я отличаюсь?"» — сказал он.

«Если человек начинает чаще стремиться к праздным мероприятиям и искать поводы для употребления — это первый звонок. Сужаются интересы, хобби уходят на второй план, появляется туннельное мышление: цель — употребить. А когда критика снижается, человек агрессивно настроен на других и защищает своё вещество. Оно заменяет все сферы жизни», — объяснил врач.

«Она пытается выгородить не себя, а своё употребление. Потому что это единственное, что сейчас приносит ей удовлетворение. Алкоголь заменяет всё. Путь её тернист. Когда она скажет докторам: "Я действительно страдаю этой зависимостью" и не будет сопротивляться, тогда мы начнем говорить о выздоравливающей Анастасии Волочковой. Пока же этого нет, ситуация будет усугубляться», — резюмировал собеседник.