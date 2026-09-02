«Легко причиняют боль»: Психиатр назвал три главных маркера аутизма у детей

02 сентября 2026, 18:28

Психиатр Федорович: дети с аутизмом не чувствуют боль

Фото: iStock/Alan Mazzocco

Родители всё чаще тревожатся: не отстаёт ли ребёнок в развитии, не пропущены ли первые звоночки аутизма? Есть ли базовые признаки-подсказки, на которые стоит обратить внимание?





Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что аутизм — это не педагогическое наблюдение и не заключение психолога, а строгий медицинский диагноз, который должен ставить психиатр.



По словам специалиста, существуют три базовых клинических маркера, которые помогают врачу заподозрить расстройство аутистического спектра у ребёнка.





«Там вопросы стереотипии действий, поведения и странности эмоционального отклика, когда к ребёнку родители пытаются проявить некую тактильность, а его это сильно выносит», — объяснил он.

«Стереотипность — это когда ребёнок играет одной игрушкой или в одну игру, не требуя вообще больше никого и ничего. Он абсолютно самостоятелен, самодостаточен, что иногда родителям нравится», — добавил эксперт.

«У детей с аутизмом очень изменённый болевой порог, они практически не чувствуют боли и легко причиняют ее другим», — отметил собеседник.