Умер режиссер фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»
В возрасте 78 лет скончался режиссер и сценарист Вячеслав Криштафович. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем телеграм-канале. Причины и обстоятельства его смерти он не назвал.
По словам Плахова, Криштофович снимал фильмы на русском языке с известными советскими актерами — Валерием Збруевым, Владимиром Любшиным, Натальей Остроумовой и Ниной Купченко. Он создавал «тонкие и изящные» экранизации произведений писателей Льва Толстого и Антона Чехова.
«Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу. <…> Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом», — написал кинокритик.Криштафович появился на свет в Киеве в 1947-м. Он являлся Заслуженным деятелем искусств Украины. За время своей карьеры он снял около 30 картин. Наиболее известными из них считаются «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом» и «О нем».