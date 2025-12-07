Умер режиссер фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»

07 декабря 2025, 13:21

Скончался режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 78 лет скончался режиссер и сценарист Вячеслав Криштафович. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем телеграм-канале. Причины и обстоятельства его смерти он не назвал.





По словам Плахова, Криштофович снимал фильмы на русском языке с известными советскими актерами — Валерием Збруевым, Владимиром Любшиным, Натальей Остроумовой и Ниной Купченко. Он создавал «тонкие и изящные» экранизации произведений писателей Льва Толстого и Антона Чехова.

«Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу. <…> Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом», — написал кинокритик.