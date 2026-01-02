Названы кассовые сборы «Буратино» за первые сутки

02 января 2026, 16:30

Сборы «Буратино» превысили 226 миллионов рублей в первый день проката

Фото: iStock/igoriss

Экранизация классической сказки «Буратино» за первые сутки собрала более 226,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.