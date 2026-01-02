Названы кассовые сборы «Буратино» за первые сутки
Сборы «Буратино» превысили 226 миллионов рублей в первый день проката
Экранизация классической сказки «Буратино» за первые сутки собрала более 226,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Фильм Игоря Волошина дебютировал в российском прокате 1 января. За всё время показа он заработал почти полмиллиарда рублей.
Билеты на «Буратино» раскупали задолго до премьеры, что привело к необходимости увеличения числа сеансов во многих кинотеатрах. Предпродажи принесли около 184 миллионов рублей, а в первый день проката фильм заработал более 226 миллионов. «Буратино» уже посмотрели около миллиона зрителей.
