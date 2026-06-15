«Этот подход помог многим»: Психолог назвал три простых шага, помогающих бросить курить

15 июня 2026, 12:43

Психолог Шамсутдинов: чтобы бросить курить, нужно думать о риске заболеваний

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Отказ от курения — это серьезный шаг, который требует не только желания, но и правильного подхода. По словам специалистов, полный отказ от курения может происходить в течение многих лет с учетом так называемых «откатов».





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» призвал не отчаиваться тех, у кого опускаются руки из-за трудностей в борьбе с зависимостью и раскрыл три простых правила, которые могут помочь на этом пути.





Сосредоточьтесь на настоящем

«Не думайте о том, что вам нужно бросить курить навсегда. Это может вызвать страх и тревогу. Вместо этого ставьте перед собой краткосрочные цели, говорите: "Сегодня я не курю". Завтра повторите то же самое. Такой подход помогает снизить давление и делает процесс более управляемым», — сказал он.

Пересмотрите свои ассоциации

«Такой "перепросмотр" поможет вам осознать, что сигареты приносят больше вреда, чем пользы. Вы можете даже записать эти мысли и перечитывать их в моменты соблазна», — добавил Шамсутдинов.

Не позволяйте первой сигарете стать началом

«Ключ к успеху — последовательность и ежедневный контроль над своими действиями. Подобный подход уже помог многим людям с многолетним стажем курения избавиться от этой привычки. Если вы готовы сделать шаг навстречу здоровью, начните прямо сейчас», — резюмировал собеседник.