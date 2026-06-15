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«Этот подход помог многим»: Психолог назвал три простых шага, помогающих бросить курить

Психолог Шамсутдинов: чтобы бросить курить, нужно думать о риске заболеваний
Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Отказ от курения — это серьезный шаг, который требует не только желания, но и правильного подхода. По словам специалистов, полный отказ от курения может происходить в течение многих лет с учетом так называемых «откатов».



Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» призвал не отчаиваться тех, у кого опускаются руки из-за трудностей в борьбе с зависимостью и раскрыл три простых правила, которые могут помочь на этом пути.

  • Сосредоточьтесь на настоящем
«Не думайте о том, что вам нужно бросить курить навсегда. Это может вызвать страх и тревогу. Вместо этого ставьте перед собой краткосрочные цели, говорите: "Сегодня я не курю". Завтра повторите то же самое. Такой подход помогает снизить давление и делает процесс более управляемым», — сказал он.

  • Пересмотрите свои ассоциации
Если сигарета для вас — это символ удовольствия или отдыха, постарайтесь изменить это восприятие. Начните связывать курение с негативными последствиями: одышка при физической активности, риск развития серьезных заболеваний, убытки, связанные с покупкой очередной пачки.

«Такой "перепросмотр" поможет вам осознать, что сигареты приносят больше вреда, чем пользы. Вы можете даже записать эти мысли и перечитывать их в моменты соблазна», — добавил Шамсутдинов.

  • Не позволяйте первой сигарете стать началом
По словам психолога, важно контролировать свои порывы. Стоит начать с малого: попробуйте не курить два часа, затем еще два. Постепенно увеличивайте это время. Каждая маленькая победа укрепляет вашу уверенность и мотивацию. Например, многие люди отмечают, что первый полный день без сигарет становится важным этапом на пути к отказу от курения.

«Ключ к успеху — последовательность и ежедневный контроль над своими действиями. Подобный подход уже помог многим людям с многолетним стажем курения избавиться от этой привычки. Если вы готовы сделать шаг навстречу здоровью, начните прямо сейчас», — резюмировал собеседник.
Анастасия Панченко

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