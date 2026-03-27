Курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза
У курящих людей риск бесплодия возрастает в 1,6 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
В методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста подчеркивается, что в период подготовки к беременности необходимо отказаться от курения, алкоголя и наркотиков. Эти вещества наносят вред организму и могут негативно сказаться на зачатии.
