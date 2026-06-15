Психолог рассказала, как помочь ребёнку не забыть школьную программу за лето

15 июня 2026, 11:42

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Детский психолог Анна Аныкина объяснила, что полный отказ от занятий на каникулах может привести к потере знаний. По её словам, достаточно всего двух коротких уроков в неделю, начиная с июля.





Специалист рекомендует не прерывать учебный процесс полностью, но и не перегружать лето. Июнь лучше целиком посвятить отдыху, без всяких заданий. А вот в июле и августе стоит аккуратно включать занятия для поддержания памяти. Самый эффективный способ — писать диктанты и решать математические примеры. Такой график не мешает летним развлечениям, а наоборот, помогает сохранить пройденный в школе материал.



«Совсем отказываться от уроков летом не стоит. Возможен такой вариант: пусть июнь будет целиком про отдых. А июль и август можно потихонечку использовать для "восстановления памяти". Самое полезное — это писать диктанты и решать математику. Двух диктантов в неделю по 10 минут и двух листов математики два-три раза в неделю вполне достаточно, чтобы не забыть все и при этом не мешать важным летним делам. Пусть июнь будет целиком про отдых. А вот июль и август можно потихоньку использовать для восстановления памяти» — поделилась Аныкина с NEWS.ru.