Юрист рассказал, когда жильцам многоквартирного дома грозит штраф за курение
В России запрещено курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и на детских площадках. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Он напомнил, что курить запрещено в лифтах и помещениях общего пользования МКД, а также помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. А по решению собрания собственников, курить могут запретить и на придомовой территории или под навесами. Такие территории должны быть оборудованы соответствующими объявлениями о запрете.
«На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции», — отметил Соловьёв в разговоре с RT.
Нарушение запрета курения влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Эксперт добавил, что за курение на детских площадках предусмотрены штрафы в размере от двух до трех тысяч рублей. Доказать факт нарушения запрета можно с помощью свидетелей и видеофиксации.