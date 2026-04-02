Юрист рассказал, когда жильцам многоквартирного дома грозит штраф за курение

02 апреля 2026, 19:09

Юрист Соловьёв: За курение в МКД грозит штраф

Фото: iStock/Jakub Zerdzicki

В России запрещено курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и на детских площадках. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





Он напомнил, что курить запрещено в лифтах и помещениях общего пользования МКД, а также помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. А по решению собрания собственников, курить могут запретить и на придомовой территории или под навесами. Такие территории должны быть оборудованы соответствующими объявлениями о запрете.





«На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции», — отметил Соловьёв в разговоре с RT.