«Эвакуировали или поцарапали?»: Автоюрист рассказал, что делать водителю, если машину завалило снегом

05 февраля 2026, 18:57

Автоюрист Рождественский: для расчистки снега авто могут убрать, а потом вернуть

Фото: iStock/Mikalai Lipski

С первыми серьезными снегопадами участились конфликты на парковках и у обочин: автомобили мешают уборке, их засыпает снегом, а иногда и перемещают спецтехникой. На что имеют право дорожные службы, а на что — водители? Можно ли требовать компенсацию, если машину повредили при уборке снега? И что делать, если ваш законный парковочный карман превратился в сугроб?





Автоюрист Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» заявил, что если автомобиль нарушает правила — его имеют право эвакуировать. Если стоит по правилам — могут временно переместить.





«Это главное правило, которое стоит запомнить. Если ваш автомобиль припаркован с нарушением ПДД (например, на остановке общественного транспорта), его могут эвакуировать на штрафстоянку. Если автомобиль запаркован в соответствии с ПДД, то транспортные средства могут временно переместить метров на 5–10–15 в сторону, а потом вернуть на то же почищенное место. То есть, если вы заняли свое законное место, а техника не может проехать или убрать снег, вашу машину могут аккуратно передвинуть. Ключевое слово — "вернуть". После завершения работ автомобиль обязаны поставить обратно», — сказал он.

«Расчищением снега с площадок должна заниматься организация, обслуживающая дороги. В случае проблем можно обращаться напрямую к ним. Это рассматривается в течение 30 суток», — отметил автоюрист.