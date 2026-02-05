«Эвакуировали или поцарапали?»: Автоюрист рассказал, что делать водителю, если машину завалило снегом
Автоюрист Рождественский: для расчистки снега авто могут убрать, а потом вернуть
С первыми серьезными снегопадами участились конфликты на парковках и у обочин: автомобили мешают уборке, их засыпает снегом, а иногда и перемещают спецтехникой. На что имеют право дорожные службы, а на что — водители? Можно ли требовать компенсацию, если машину повредили при уборке снега? И что делать, если ваш законный парковочный карман превратился в сугроб?
Автоюрист Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» заявил, что если автомобиль нарушает правила — его имеют право эвакуировать. Если стоит по правилам — могут временно переместить.
«Это главное правило, которое стоит запомнить. Если ваш автомобиль припаркован с нарушением ПДД (например, на остановке общественного транспорта), его могут эвакуировать на штрафстоянку. Если автомобиль запаркован в соответствии с ПДД, то транспортные средства могут временно переместить метров на 5–10–15 в сторону, а потом вернуть на то же почищенное место. То есть, если вы заняли свое законное место, а техника не может проехать или убрать снег, вашу машину могут аккуратно передвинуть. Ключевое слово — "вернуть". После завершения работ автомобиль обязаны поставить обратно», — сказал он.
По словам эксперта, если в результате перемещений транспортное средство будет повреждено, вред должен быть возмещён в полном объёме. Если у автомобиля находится повреждение, то нужно вызывать полицию и составлять протокол, ориентируясь на доказательства с камер наблюдения.
«Расчищением снега с площадок должна заниматься организация, обслуживающая дороги. В случае проблем можно обращаться напрямую к ним. Это рассматривается в течение 30 суток», — отметил автоюрист.
Он добавил, что зимой водителям нужно быть особенно внимательными к правилам парковки, а в спорных ситуациях — не стесняться фиксировать повреждения и обращаться в полицию.