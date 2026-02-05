На уборку снега в Подмосковье вышли 3400 сотрудников и 1400 единиц техники
Обрушившийся на Подмосковье рекордный снегопад закончился около недели назад. Однако коммунальщики и дорожники работают в усиленном режиме, увеличивая количество снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В расчистке улиц и тротуаров задействовано около 1400 единиц спецтехники. Это дорожные машины, погрузчики и мини-погрузчики, самосвалы для вывоза снега, тракторы и ручные роторы.
«Несмотря на аномальные морозы, в Московской области продолжается борьба с последствиями снегопадов для обеспечения безопасности и комфорта жителей. Основная нагрузка – на специалистов городского хозяйства. Сегодня во дворах и на общественных пространствах работают порядка 3400 сотрудников», – добавили в подмосковном Минчистоты.Там вновь обратились к автомобилистам с просьбой не парковать машины у контейнерных площадок и в узких внутриквартальных проездах. Это может помешать работе спецтехники и уборке мусора.