На уборку снега в Подмосковье вышли 3400 сотрудников и 1400 единиц техники

05 февраля 2026, 18:13

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Обрушившийся на Подмосковье рекордный снегопад закончился около недели назад. Однако коммунальщики и дорожники работают в усиленном режиме, увеличивая количество снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В расчистке улиц и тротуаров задействовано около 1400 единиц спецтехники. Это дорожные машины, погрузчики и мини-погрузчики, самосвалы для вывоза снега, тракторы и ручные роторы.



«Несмотря на аномальные морозы, в Московской области продолжается борьба с последствиями снегопадов для обеспечения безопасности и комфорта жителей. Основная нагрузка – на специалистов городского хозяйства. Сегодня во дворах и на общественных пространствах работают порядка 3400 сотрудников», – добавили в подмосковном Минчистоты.