Автоюрист Славнов ответил, можно ли ездить на машине с трещиной на лобовом стекле
Ездить на автомобиле с трещиной на лобовом стекле формально можно, но с большой вероятностью такое авто не пройдет техосмотр.
Об этом сообщил «Татар-информу» автоюрист Дмитрий Славнов. Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о вопросе безопасности. Если в поврежденное место попадет камень, стекло может раскрошиться, и водитель рискует потерять контроль над машиной, вплоть до выезда на встречную полосу.
По словам эксперта, замена треснувшего лобового стекла нужна не только для защиты водителя и пассажиров. Это необходимо и для комфорта в дороге.
