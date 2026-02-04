Автоюрист Славнов ответил, можно ли ездить на машине с трещиной на лобовом стекле

04 февраля 2026, 19:18

Славнов: ездить с трещиной на лобовом стекле можно, но можно не пройти техосмотр

Фото: istockphoto/discostu55

Ездить на автомобиле с трещиной на лобовом стекле формально можно, но с большой вероятностью такое авто не пройдет техосмотр.