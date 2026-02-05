В Раменском приступили к ручной расчистке от снега детских площадок и парковок

05 февраля 2026, 17:18

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Дорожники Раменского муниципального округа продолжают уборку снега после недавно прошедших рекордных снегопадов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Несколько единиц техники работают в поселке Ильинский на улице Наты Бабушкиной, где расчищают парковочное пространство.



«Дворовых территорий у нас очень много, а зима выдалась морозной и снежной. Во время снегопадов наша техника и рабочие выходили в шесть утра. В первую очередь расчищали вход в подъезды, проездные дороги и подходы к социально значимым объектам. Сейчас вручную дочищаем детские площадки и парковки. Хотела бы попросить жителей по возможности убирать автомобили во время работы техники», – сказала директор ТУ «Центральное» Наталья Кулигина.