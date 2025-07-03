03 июля 2025, 10:00

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

В народном календаре 4 июля отмечается Ульянов день, а православные верующие вспоминают преподобного Максима Грека. В праздник существуют определенные приметы и запреты, а также рекомендации о том, что можно и нельзя делать. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание История Ульянова дня Что можно делать 4 июля Что нельзя делать 4 июля Приметы погоды на 4 июля

История Ульянова дня

Фото: iStock/Artico



Что можно делать 4 июля

Мефодий Перепелятник 3 июля: как привлечь достаток в дом и избежать беды, народные приметы

Что нельзя делать 4 июля

Фото: iStock/gorsh13



Приметы погоды на 4 июля