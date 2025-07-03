Ульянов день 4 июля: что нельзя делать, иначе надолго отвернётся удача, народные приметы
В народном календаре 4 июля отмечается Ульянов день, а православные верующие вспоминают преподобного Максима Грека. В праздник существуют определенные приметы и запреты, а также рекомендации о том, что можно и нельзя делать. Подробности читайте в материале «Радио 1».
История Ульянова дняВ Русской Православной Церкви 4 июля совершается празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека — автора множества богословских сочинений и поучений. Кроме того, верующие чтят более 10 православных святых, среди которых мученик Иулиан Тарсийский и преподобные Иулий пресвитер и Иулиан диакон, Мирмидоняне.
В народном календаре 4 июля, в честь нескольких святых с именем Иулиан, назван Ульяновым днём. Торжество тесно связано с почитанием Мефодия Перепелятника (3 июля) и Ульяниным днём (5 июля). Существует даже поговорка: «За Мефодием Ульян Ульяну кличет». Согласно легенде, двое влюблённых — Ульян и Ульяна — ждали друг друга в разных местах и не могли встретиться: девушка гуляла по лугу, а он находился на берегу.
Что можно делать 4 июляВ Ульянов день начинается сбор цветков липы, отвар из которых полезен при простудах. Чай с липовым цветом получается ароматным и вкусным. С 4 июля также можно повторно сеять редиску, но главной заботой в огороде остается сбор клубники. Хозяйки варят варенье, закатывают компоты, сушат и замораживают эту ароматную ягоду.
В этот день девушкам и женщинам рекомендуется умываться росой на рассвете, как это делали в старину. Считалось, что это помогает сохранить красоту, а незамужним девушкам — найти свою вторую половинку. Ульянов день считается одним из самых удачных для заключения брака, и считается, что такие союзы будут счастливыми и крепкими, а у супругов родится много здоровых детей.
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Что нельзя делать 4 июляВ Ульянов день не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дорогу, так как это может привести к незавершенности начатого или необходимости возвращаться обратно. Не стоит одалживать деньги 4 июля — это может привести к долговым проблемам. Также не рекомендуется давать взаймы, так как вернуть деньги будет сложно.
Ломать ветки и обрывать листья у липы в этот день тоже не следует, иначе можно заблудиться в лесу. Супругам стоит избегать ссор, так как помириться будет трудно. В Ульянов день не рекомендуется расставаться с близкими, даже если это требует важные дела, так как разлука может затянуться надолго. Опаздывать в этот день также не стоит — это считается плохой приметой, которая может привести к серьезным неприятностям. Даже небольшая задержка способна испортить весь день и лишить удачи в делах. Не следует хвастаться своими достижениями и успехами, иначе удача может надолго отвернуться от вас.
Приметы погоды на 4 июля
- Если ночная роса сохраняется до утра, то днем ожидается сильный дождь.
- Если 4 июля слышен гром, это предвещает долгожданное ухудшение погоды, и дожди могут продолжаться не один день.
- Если после дождя становится душно и жарко, то к вечеру вероятны новые осадки.
- Если листья папоротника закручиваются, значит, дождь неизбежен; если они расправляются, день будет солнечным и ясным.
- Если радуга виднеется с востока на запад, следующий день порадует ясной и теплой погодой.