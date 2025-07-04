Москвичам рассказали, когда летнее тепло вернется в столицу
Синоптик Шувалов: в Москве значительно потеплеет на следующей неделе
В предстоящие выходные в столичном регионе не будет дождей, ожидается до 22 °С, а вот на следующей неделе в Москву придет летнее тепло. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Выходные в Москве обойдутся без осадков. Но тепла +26...+27 °С ждать не стоит. Сегодня вечером пройдёт холодный фронт, температура понизится. В субботу и воскресенье в городе она составит не выше +20...+22 °С», — рассказал Шувалов в беседе с RT.
При этом он уточнил, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается существенное потепление.
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что с самого начала новой рабочей недели температура в Москве достигнет +25…+27 °С, а местами воздух может прогреться до +28…+30 °С. Однако при этом будут идти кратковременные дожди.
«То есть погода будет жаркая, довольно влажная, душная, и для большинства метеозависимых людей это не очень комфортная погода, потому что содержание кислорода в воздухе будет минимальным», — пояснила синоптик.