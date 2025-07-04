Москвичам рассказали, когда летнее тепло вернется в столицу

04 июля 2025, 14:09

Синоптик Шувалов: в Москве значительно потеплеет на следующей неделе

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В предстоящие выходные в столичном регионе не будет дождей, ожидается до 22 °С, а вот на следующей неделе в Москву придет летнее тепло. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.







«Выходные в Москве обойдутся без осадков. Но тепла +26...+27 °С ждать не стоит. Сегодня вечером пройдёт холодный фронт, температура понизится. В субботу и воскресенье в городе она составит не выше +20...+22 °С», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

«То есть погода будет жаркая, довольно влажная, душная, и для большинства метеозависимых людей это не очень комфортная погода, потому что содержание кислорода в воздухе будет минимальным», — пояснила синоптик.