Евстратиев день 26 декабря: почему нельзя разговаривать с незнакомцами, подбирать вещи и впускать животных в дом, народные приметы
26 декабря в народном календаре отмечают Евстратиев день, который также называют «Ведьмиными посиделками». О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздника26 декабря православная церковь отмечает память святого Евстратия Севастийского, мученика, который жил в III-IV веках в Севастии, на территории современной Турции. В то время император Диоклетиан жестоко преследовал христиан.
Святой был советником и возглавлял нотариусов в городе Саталион, но тайно исповедовал свою веру. Однажды он стал свидетелем суда над пресвитером Авксентием, которого пытали за отказ принести жертву языческим богам. Увидев, как стойко мужчина переносит страдания, Евстратий не смог остаться в стороне и открыто заявил о своей вере, осудив жестокость язычников. После этого его лишили всех званий и стали заставлять отречься от христианства. Но Евстратий остался верен своим убеждениям, и его также подвергли пыткам и казнили.
Традиции дняЭтот день стал особенным не только для верующих, но и для народа в целом. С этого момента дни начинают понемногу удлиняться, что отразилось в пословицах: «Мученик Евстрат солнышку рад» и «С Евстрата прибавился денек, хоть и на воробьиный скок».
Однако с этим событием связывается и другая сторона. Считалось, что солнечный свет вызывает гнев нечистой силы, которая стремится продлить царство тьмы. Поэтому этот праздник также известен как «Ведьмины посиделки». По поверьям, ведьмы собирались, чтобы обсудить свои планы.
В народных рассказах их изображали как старушек с растрепанными седыми волосами и костлявыми руками. Им приписывали способность превращаться в животных или даже неодушевленные предметы — клубки или иглы. Чтобы защититься от козней, люди проводили специальные обряды. Часто использовали острые предметы, такие как топоры или серпы, которые оставляли на пороге острием вверх. В некоторых местах расставляли свечи по углам и чертили круги острым ножом, произнося заговоры.
Кроме того, поскольку ведьмы могли летать не только на метлах, но и на кухонной утвари, женщины переворачивали ухваты и заслонки печи. Это делали для того, чтобы колдуньи не могли найти путь обратно.
Народные запретыВ Евстратиев день люди особенно опасались встречи с нечистой силой. Поэтому на праздник действовали строгие запреты, чтобы не привлечь ее внимание. Например, существовало поверье: если кто-то ругается или сплетничает, то «ведьма свалится ему на голову».
Вот, что нельзя было делать 26 декабря:
- Разговаривать с незнакомцами — в их облике могла скрываться нечисть;
- Впускать в дом уличных животных — считалось, что в них может вселиться ведьма;
- Подбирать вещи, найденные на дороге — на них могла быть наведена порча;
- Сушить белье на улице — через него злые духи могли проникнуть в дом;
- Выливать на улицу воду после умывания — это привлекало болезни;
- Отправляться в путь на белой лошади — это обещало большие неприятности.
Эти простые правила помогали людям защититься от возможных бед и сохранить спокойствие в доме.
ПриметыПредки верили, что погода в этот день предсказывает, какой будет январь. Если светило солнце, ждали теплую середину зимы. А если деревья покрывались инеем, готовились к холодам и метелям.
Вот несколько примет на этот день:
- Если ночь на Евстратий ясная и звездная, стоит ожидать резкого похолодания;
- Солнце садится в большое облако — значит, ночью будет буря;
- Если окна в доме потеют, готовьтесь к оттепели;
- Когда сороки садятся на снег, это знак скорого потепления.
Эти наблюдения помогали людям лучше понять, что ждет их впереди.