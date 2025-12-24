24 декабря 2025, 14:16

Каждый год 25 декабря православные верующие отмечают память святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых чудотворцев. Какие традиции и приметы связаны с этим днем читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Вот что еще не рекомендуется делать 25 декабря:

Не следует выполнять тяжелую работу или начинать крупные дела. Это может привести к усталости и болезням на весь год;

Не стоит заниматься шитьем или вязанием. Есть риск «зашить» свою удачу или запутать нити судьбы, что замедлит положительные изменения в жизни;

Не отправляйтесь на охоту или рыбалку, особенно в одиночку. Это может накликать беду за нарушение равновесия между светом и тьмой;

Не планируйте дальние поездки без крайней необходимости. Путь может оказаться непростым, с задержками и неприятностями.

Приметы