Спиридонов день 25 декабря: почему нельзя отправляться в дальние поездки без крайней необходимости, вязать и шить, народные приметы
Каждый год 25 декабря православные верующие отмечают память святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых чудотворцев. Какие традиции и приметы связаны с этим днем читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПо легенде, святитель появился на свет примерно в 270 году на Кипре, в семье, которая не имела больших богатств. В молодости он занимался земледелием и скотоводством, был женат и воспитывал детей. Спиридон трудился и всегда помогал другим. Мужчина вдохновлялся ветхозаветными праведниками, такими как Давид и Авраам, и старался быть добрым и гостеприимным. После ранней утраты жены он не замкнулся в себе, а продолжил служить людям. Со временем его репутация как человека глубокой веры и мудрости росла. Люди из окрестных сел приходили к нему за советом. В зрелом возрасте Спиридона избрали епископом города Тримифунта.
Люди рассказывают о множестве чудес, которые происходили с ним при жизни и после смерти. Он воскрешал умерших, помогал избавляться от засухи и бесов, заботился о бедных и поддерживал тех, кто оказался в трудной ситуации. Одной из самых известных историй является случай с матерью, которая пришла к епископу с просьбой вернуть к жизни своего умершего младенца. По молитве святителя ребенок ожил, но от волнения сама женщина потеряла сознание и упала замертво. Тогда мужчине снова пришлось молиться Богу, но уже за душу этой женщины.
Традиции дняЕще до принятия христианства славяне следили за движением Солнца и замечали, что после 25 декабря дни начинают удлиняться. Это время символизировало переход от зимней ночи к яркому лету. Люди особенно ценили рассвет. Считалось, что правильно встретить Спиридонов день — это встать до восхода, подняться на возвышенность и «поздороваться» с первыми лучами солнца.
Хозяйки старались навести порядок в доме, зажигали лампаду в красном углу. Чтобы поддержать свет, пекли круглые караваи, напоминающие Солнце, и ставили их на стол или поднимали к окну. Считалось, что вместе с хлебом в дом приходит тепло и достаток. Еще одной традицией было водить хороводы, которые символизировали солнечный диск. Молодежь собиралась на холмах, держась за руки, и танцевала «солнышком», напевая песни.
После заката разжигали костры или усиливали освещение в доме. Огни защищали от злых сил и приносили тепло. В некоторых селах оставляли в пороге обереги — воткнутые топор или серп, чтобы защититься от нечисти и недоброжелателей. Существовали и обряды для личного благополучия. На заре девушки умывались снегом или талой водой, прося о хорошем муже и здоровье. Хозяйки заговаривали воду или хлеб, желая удачи семье в новом году.
Народные запретыНа Руси в этот день существовало множество запретов и рекомендаций. Например, не стоит без нужды отправляться в лес. Считалось, что медведь может проснуться от шагов человека, и тревожить его в такой важный день — плохая примета.
Вот что еще не рекомендуется делать 25 декабря:
- Не следует выполнять тяжелую работу или начинать крупные дела. Это может привести к усталости и болезням на весь год;
- Не стоит заниматься шитьем или вязанием. Есть риск «зашить» свою удачу или запутать нити судьбы, что замедлит положительные изменения в жизни;
- Не отправляйтесь на охоту или рыбалку, особенно в одиночку. Это может накликать беду за нарушение равновесия между светом и тьмой;
- Не планируйте дальние поездки без крайней необходимости. Путь может оказаться непростым, с задержками и неприятностями.
Приметы25 декабря наши предки внимательно следили за природой и делали свои прогнозы на зиму и весну.
Если ветер в течение дня меняет направление, это предвещает хороший урожай и полные закрома. Если воробьи активно собирают пух и перья для своих гнезд, стоит готовиться к сильным морозам. Яркое солнце в этот день обещает солнечное и теплое лето, а также морозный Новый год. Если на деревьях иней, а день пасмурный, это значит, что нас ждет оттепель в новогодние праздники. Мягкое утро без ветра предвещает раннюю весну.