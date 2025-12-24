«Сначала копилка»: Психолог объяснила, как и когда начинать давать детям карманные деньги

24 декабря 2025, 22:12

Психолог Дугенцова: давать детям деньги можно уже в младшем школьном возрасте

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Выдавать карманные деньги ребенку можно уже в младшем школьном возрасте. Об этом рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.





По ее словам, сначала ребенку стоит организовать копилку, чтобы он мог самостоятельно регулировать траты и накопления. Для этого ему лучше выдавать фиксированную сумму, а не оплачивать выполнение работы по дому, поскольку впоследствии дети перестанут помогать просто так.



Дугенцова пояснила, что процесс обучения финансовой грамотности должен быть постепенным.





«Мы его спокойно, аккуратно учим финансовой грамотности, рассказываем, что такое копилка, зачем она нужна, делаем его первые покупки. Рассуждаем вместе с ним, каким образом он может сумму потратить, что он может сэкономить, что он может отложить, что он может купить, что он может не купить», — рассказала психолог в разговоре с RT.