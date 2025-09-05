Евтихий Тихий 6 сентября: почему в этот день нельзя смотреть на утреннюю зарю и как привлечь успех, народные приметы
Ежегодно 6 сентября православные верующие чтят память священномученика Евтихия — ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. В церковном календаре эта дата посвящена его мученическому подвигу, а в народной традиции получила название Евтихий Тихий. В 2025 году праздник выпадает на пятницу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История священномученика ЕвтихияСвятой Евтихий родился в городе Севастии, на территории древней Палестины. Его жизнь пришлась на I–II века — время становления и распространения христианской Церкви. Согласно преданию, впервые услышав проповедь о Христе в юности, Евтихий стал учеником апостола Иоанна Богослова. Позднее он присоединился к апостолу Павлу, с которым участвовал в миссионерских путешествиях, утверждая веру среди народов. За ревность в служении святой был поставлен епископом.
Период его жизни сопровождался гонениями на христиан. Евтихий подвергался пыткам, однако остался непоколебим в вере. Известен эпизод, когда на него был выпущен лев, но зверь заговорил человеческим голосом и прославил Бога. Это чудо стало знамением и повергло мучителей в ужас.
В начале II века святого казнили язычники в родной Севастии. Несмотря на то что он не входил в число 70 апостолов, по духовному авторитету Евтихий почитается наравне с ними. После мученической смерти Церковь признала его святым.
Народный праздник Евтихий ТихийВ народном календаре 6 сентября называли Евтихий Тихий. Этот день связывался с покоем, тишиной и внутренним умиротворением. Осень в это время часто начиналась безветренными зорями, что считалось добрым знаком.
Праздник проводили в кругу семьи, избегали шумных сборищ и уделяли внимание близким. Утро начинали с молитвы и посещения храма, где просили святого Евтихия о помощи в семейных делах, исцелении от болезней и укреплении брака.
В доме занимались хозяйственными делами, создавали уют, женщины собирались на посиделки, вышивали и пели песни. Вечером устраивали скромный семейный ужин с простой пищей, подчеркивающей атмосферу тишины и покоя.
Особое внимание уделяли снам, приснившимся в ночь на 6 сентября. Их считали вещими и полагали, что через них можно получить предупреждение о будущем. Кроме того, для того, чтобы привлечь успех в делах, рекомендовалось в этот день надевать одежду изо льна.
Что нельзя делать 6 сентябряСогласно народным поверьям, в этот день особенно активна нечистая сила. Поэтому нельзя было отправляться в лес в одиночку — считалось, что можно встретить лешего и заблудиться. За грибами разрешалось идти только группой.
Существовали и другие строгие запреты:
- нельзя ссориться с родственниками и особенно со старшими — конфликт мог затянуться на год;
- запрещалось сплетничать и завидовать — это считалось призывом беды;
- не рекомендовалось использовать острые предметы из-за риска порезов, суливших неприятности;
- нельзя было двигаться против ветра — по приметам, он уносил удачу;
- не следовало смотреть на утреннюю зарю — это «сбивало с пути» и сулило несчастье;
- нельзя принимать подарки от незнакомцев — вместе с вещью можно было получить чужие беды;
- запрещалось месить тесто и печь хлеб — это считалось плохой приметой, предвещавшей болезни в семье.
Народные приметы на Евтихия ТихогоПриродные явления в этот день наши предки воспринимали как подсказки о будущем урожае и зиме. На 6 сентября существовали такие приметы:
- если дуб обильно покрыт желудями — зима будет морозной и снежной;
- тихая заря без ветра — к теплой и урожайной осени;
- громкие крики синиц днем — к скорому ненастью;
- дождь в этот день — к сухой осени и богатому урожаю в следующем году.