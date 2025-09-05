Евтихий Тихий 6 сентября: почему в этот день нельзя смотреть на утреннюю зарю и как привлечь успех, народные приметы

05 сентября 2025, 15:05

Фото: istockphoto / Kesu01

Ежегодно 6 сентября православные верующие чтят память священномученика Евтихия — ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. В церковном календаре эта дата посвящена его мученическому подвигу, а в народной традиции получила название Евтихий Тихий. В 2025 году праздник выпадает на пятницу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История священномученика Евтихия Народный праздник Евтихий Тихий Что нельзя делать 6 сентября Народные приметы на Евтихия Тихого

История священномученика Евтихия

Народный праздник Евтихий Тихий

Что нельзя делать 6 сентября

нельзя ссориться с родственниками и особенно со старшими — конфликт мог затянуться на год;

запрещалось сплетничать и завидовать — это считалось призывом беды;

не рекомендовалось использовать острые предметы из-за риска порезов, суливших неприятности;

нельзя было двигаться против ветра — по приметам, он уносил удачу;

не следовало смотреть на утреннюю зарю — это «сбивало с пути» и сулило несчастье;

нельзя принимать подарки от незнакомцев — вместе с вещью можно было получить чужие беды;

запрещалось месить тесто и печь хлеб — это считалось плохой приметой, предвещавшей болезни в семье.

Народные приметы на Евтихия Тихого