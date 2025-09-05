Москвичам пообещали тёплую погоду на следующей неделе

05 сентября 2025, 13:05

Синоптик Позднякова: в Москве на следующей неделе будет тепло

Фото: iStock/winyuu

В ближайшую неделю в Москве и области будет тёплая погода, а температура ощутимо превысит климатическую норму. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Погоду в столичном регионе, по словам специалиста, будет определять гребень антициклона.





«Атмосферное давление повышенное. При переменной облачности осадков не ожидается. Дневная температура в Москве ожидается в пределах +22...+24 °С. По области не исключено повышение до +25 °С», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

«В субботу, 6 сентября, ночью по области — +2…+7 °С, днем потеплеет до +15…+20 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью местами по югу небольшой дождь», — говорится в сообщении.