Москвичам пообещали тёплую погоду на следующей неделе
Синоптик Позднякова: в Москве на следующей неделе будет тепло
В ближайшую неделю в Москве и области будет тёплая погода, а температура ощутимо превысит климатическую норму. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Погоду в столичном регионе, по словам специалиста, будет определять гребень антициклона.
«Атмосферное давление повышенное. При переменной облачности осадков не ожидается. Дневная температура в Москве ожидается в пределах +22...+24 °С. По области не исключено повышение до +25 °С», — рассказала Позднякова в беседе с RT.
Она уточнила, что среднесуточная температура превысит норму примерно на 4 °С. Такая погода продержится в Москве всю следующую неделю, заключила синоптик.
Тем временем в Кузбассе в пятницу, 5 сентября, воздух прогрелся до +19 °С, а уже ночью в регионе пройдут дожди. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского гидрометцентра.
«В субботу, 6 сентября, ночью по области — +2…+7 °С, днем потеплеет до +15…+20 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью местами по югу небольшой дождь», — говорится в сообщении.
В воскресенье ночная температура не превысит +2…+7 °С. А днём ожидается +14…+19 °С с переменной облачностью.