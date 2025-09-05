Россиянам будут доступны значимые интернет-сервисы при ограничениях связи
Операторы начали проверять доступ к наиболее востребованным интернет‑сервисам в ситуациях ограничения связи, сообщили в пресс‑службе Минцифры РФ 5 сентября.
В перечень вошли популярные в России ресурсы — соцсети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси и доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, а также «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства. Это делается, чтобы при необходимости отключения мобильного интернета по соображениям безопасности минимизировать неудобства для граждан.
Ранее, 1 сентября, сообщалось, что крупнейшие операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру MAX: услугу уже предоставляют Т2, «Билайн», «МегаФон» и МТС.
Абоненты могут звонить, переписываться и пользоваться другими функциями приложения, не расходуя основной пакет трафика и без дополнительной платы.
