Россиянам будут доступны значимые интернет-сервисы при ограничениях связи

Фото: istockphoto/Pinkypills

Операторы начали проверять доступ к наиболее востребованным интернет‑сервисам в ситуациях ограничения связи, сообщили в пресс‑службе Минцифры РФ 5 сентября.



В перечень вошли популярные в России ресурсы — соцсети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси и доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, а также «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства. Это делается, чтобы при необходимости отключения мобильного интернета по соображениям безопасности минимизировать неудобства для граждан.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что крупнейшие операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру MAX: услугу уже предоставляют Т2, «Билайн», «МегаФон» и МТС.

Абоненты могут звонить, переписываться и пользоваться другими функциями приложения, не расходуя основной пакет трафика и без дополнительной платы.

Никита Кротов

