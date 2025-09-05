Россиянам будут доступны значимые интернет-сервисы при ограничениях связи

05 сентября 2025, 13:51

Минцифры: в период ограничений связи россиянам будут доступны интернет-сервисы

Фото: istockphoto/Pinkypills

Операторы начали проверять доступ к наиболее востребованным интернет‑сервисам в ситуациях ограничения связи, сообщили в пресс‑службе Минцифры РФ 5 сентября.