Кинологи рассказали, как строгость влияет на чувства питомца
Кинолог Голубев: строгость в отношении с собакой не лучший способ дрессировки
Любая собака нуждается в дрессировке. Хозяин должен научиться поощрять хорошее поведение и правильно реагировать на нежелательное. Ключевое — «правильно»: многие собаководы совершают типичные ошибки в воспитании питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие соблюдают строгость со своим питомцем для его послушания, но это зачастую ошибочный подход, который может вредить животному.
Почему доминирование — это устаревшая теория?
Давно опровергнут миф о доминировании человека над собакой. Отношения с питомцем — это не история про лидера и подчинённого, а, скорее, история про родителя и ребёнка или старшего брата и младшего. В стае доминирование работает, но мы разные виды, и хозяину нет смысла доказывать свое превосходство. В дрессировке мы аналогично занимаем максимум позицию учителя, но никак не вожака.
Почему агрессия не работает?
Собаки очень хорошо улавливают наши эмоции. Злость, тем более насилие — это сильный стресс для животного, что подрывает его доверие и эмоциональный фон. Кроме того, если вы ругаете питомца спустя время после проступка, это и вовсе не имеет никакого смысла — собака уже не помнит, что натворила. Вы только заставите ее нервничать.
Как правильно?
В идеале собака должна четко реагировать на команды и понимать, что сигналы «Фу», «Нельзя» запрещают действие. Чтобы показать свое недовольство, вполне достаточно строгой интонации. А в некоторых случаях, когда речь о хозяине-мужчине, строгий голос может напугать питомца. Тогда эффективным будет простое игнорирование. Например, если собака случайно укусила вас во время игры, можно резко прекратить занятие и отвернуться. Этого будет вполне достаточно, чтобы животное поняло свой промах. На щенков повышать голос тем более не стоит — они довольно восприимчивы в раннем возрасте, у них формируется психика, и важно не напугать их.
Почему важна последовательность?
В демонстрировании недовольства очень важна системность. Как уже было сказано, нет никакого смысла ругать питомца спустя время после проступка. Проявлять недовольство нужно здесь и сейчас. Кроме того, если питомец уже совершил шаг в сторону исправления, (например, сначала он убежал от вас, но после команды вернулся на место), нельзя отчитывать его, почему он так сделал. Он уже вернулся, значит, заслуживает похвалы.
Обладая этими знаниями, стоит пресекать любое давление со стороны. Даже если вдруг кто-то из знакомых вам говорит, что вы чересчур мягки с животным, но вы уверены, что ваши выработанные интонации работают — просто игнорируйте замечания и делайте правильно. Можно сослаться на опыт кинологов и сказать, что информация ваших знакомых давно устарела. Кстати, если кинолог проявляет агрессию во время занятий — это также говорит о его непрофессионализме и устаревших знаниях.