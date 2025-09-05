Кинологи рассказали, как строгость влияет на чувства питомца

05 сентября 2025, 10:50

Кинолог Голубев: строгость в отношении с собакой не лучший способ дрессировки

Фото: Istock/Julia Suhareva

Любая собака нуждается в дрессировке. Хозяин должен научиться поощрять хорошее поведение и правильно реагировать на нежелательное. Ключевое — «правильно»: многие собаководы совершают типичные ошибки в воспитании питомца.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие соблюдают строгость со своим питомцем для его послушания, но это зачастую ошибочный подход, который может вредить животному.



Почему доминирование — это устаревшая теория?

Почему агрессия не работает?

Фото: Istock/Zbynek Pospisil



Как правильно?





Почему важна последовательность?