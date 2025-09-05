Достижения.рф

Кинологи рассказали, как строгость влияет на чувства питомца

Кинолог Голубев: строгость в отношении с собакой не лучший способ дрессировки
Фото: Istock/Julia Suhareva

Любая собака нуждается в дрессировке. Хозяин должен научиться поощрять хорошее поведение и правильно реагировать на нежелательное. Ключевое — «правильно»: многие собаководы совершают типичные ошибки в воспитании питомца.



Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие соблюдают строгость со своим питомцем для его послушания, но это зачастую ошибочный подход, который может вредить животному.

Почему доминирование — это устаревшая теория?


Давно опровергнут миф о доминировании человека над собакой. Отношения с питомцем — это не история про лидера и подчинённого, а, скорее, история про родителя и ребёнка или старшего брата и младшего. В стае доминирование работает, но мы разные виды, и хозяину нет смысла доказывать свое превосходство. В дрессировке мы аналогично занимаем максимум позицию учителя, но никак не вожака.

Почему агрессия не работает?


Собаки очень хорошо улавливают наши эмоции. Злость, тем более насилие — это сильный стресс для животного, что подрывает его доверие и эмоциональный фон. Кроме того, если вы ругаете питомца спустя время после проступка, это и вовсе не имеет никакого смысла — собака уже не помнит, что натворила. Вы только заставите ее нервничать.

Фото: Istock/Zbynek Pospisil

Как правильно?


В идеале собака должна четко реагировать на команды и понимать, что сигналы «Фу», «Нельзя» запрещают действие. Чтобы показать свое недовольство, вполне достаточно строгой интонации. А в некоторых случаях, когда речь о хозяине-мужчине, строгий голос может напугать питомца. Тогда эффективным будет простое игнорирование. Например, если собака случайно укусила вас во время игры, можно резко прекратить занятие и отвернуться. Этого будет вполне достаточно, чтобы животное поняло свой промах. На щенков повышать голос тем более не стоит — они довольно восприимчивы в раннем возрасте, у них формируется психика, и важно не напугать их.


Почему важна последовательность?


В демонстрировании недовольства очень важна системность. Как уже было сказано, нет никакого смысла ругать питомца спустя время после проступка. Проявлять недовольство нужно здесь и сейчас. Кроме того, если питомец уже совершил шаг в сторону исправления, (например, сначала он убежал от вас, но после команды вернулся на место), нельзя отчитывать его, почему он так сделал. Он уже вернулся, значит, заслуживает похвалы.

Фото: Istock/Zbynek Pospisil

Обладая этими знаниями, стоит пресекать любое давление со стороны. Даже если вдруг кто-то из знакомых вам говорит, что вы чересчур мягки с животным, но вы уверены, что ваши выработанные интонации работают — просто игнорируйте замечания и делайте правильно. Можно сослаться на опыт кинологов и сказать, что информация ваших знакомых давно устарела. Кстати, если кинолог проявляет агрессию во время занятий — это также говорит о его непрофессионализме и устаревших знаниях.

Анастасия Панченко

