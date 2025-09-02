Фаддеев день 3 сентября: как привлечь удачу и благополучие, почему стоит избегать блюда из яблок, народные приметы
3 сентября православные христиане чтят память апостола от 70 Фаддея — ученика Христа и одного из первых проповедников Евангелия. В народном календаре этот день известен как Фаддеев день или Фаддей Проповедник. В 2025 году он выпадает на среду. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Кто такой святой апостол ФаддейАпостол Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. С юности он стремился к духовным истинам и во время паломничества в Иерусалим услышал проповедь Иоанна Крестителя, после чего принял крещение в Иордане. Позднее Фаддей стал свидетелем чудес Христа и вошёл в число 70 апостолов, которых Спаситель отправил проповедовать по городам. После Вознесения Христа святой продолжил миссию на Востоке: проповедовал в Сирии и Месопотамии, исцелял больных, обращал людей в христианство.
Особое место в его жизни занимает возвращение в Эдессу. Здесь он крестил правителя Авгаря, обратил в веру жителей и основал первую христианскую общину. Завершил апостольское служение Фаддей в Финикии, в городе Вирит (ныне — Бейрут), где основал церковь. Православная церковь чтит его как чудотворца и просветителя, а его проповеди оставили глубокий след в истории раннего христианства.
Народные традиции на Фаддеев деньСогласно крестьянским обычаям, 3 сентября завершались полевые работы, убирали лен и собирали яблоки. Лен считался символом удачи, а яблоки — здоровья и плодородия. Особое внимание уделялось льну: его раскладывали по лугам для улеживания, чтобы стебли стали мягче. Женщины при этом произносили заговоры на защиту урожая.
Считалось, что Фаддеев день благоприятен для защиты дома и семьи. По народным представлениям, чтобы привлечь удачу, можно было:
- сходить в храм и помолиться апостолу Фаддею;
- рассыпать яичную скорлупу по углам для мира в доме;
- носить одежду из льна и класть в карман льняной колосок для удачи в пути;
- квасить капусту — именно 3 сентября она считалась особенно вкусной и полезной;
- девушкам оставаться дома — по поверьям, это помогало встретить будущего супруга.
Что нельзя делать 3 сентябряПо народным поверьям, чтобы сохранить благополучие, нужно:
- избегать поспешных решений и импульсивных поступков;
- не спорить и не ругаться с близкими — это грозило длительным разладом;
- не приглашать гостей и самим не ходить в гости;
- не слушать советов посторонних — они могли навредить;
- не готовить блюда из яблок — это могло привести к ссорам;
- не собирать урожай после заката, чтобы не «отнимать силу у земли».
Народные приметы на Фаддеев деньПо погоде в этот день крестьяне делали прогнозы на осень:
- солнечный день обещал четыре недели тепла и сухости;
- берёза желтеет сверху вниз — к ранней осени, снизу вверх — к долгому бабьему лету;
- рябина усыпана ягодами — к дождливой и сырой погоде;
- паук плетёт паутину у порога — к денежной прибыли.