3 сентября православные христиане чтят память апостола от 70 Фаддея — ученика Христа и одного из первых проповедников Евангелия. В народном календаре этот день известен как Фаддеев день или Фаддей Проповедник. В 2025 году он выпадает на среду. О том, что можно ​и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такой святой апостол Фаддей Народные традиции на Фаддеев день Что нельзя делать 3 сентября Народные приметы на Фаддеев день

Кто такой святой апостол Фаддей

Народные традиции на Фаддеев день

сходить в храм и помолиться апостолу Фаддею;

рассыпать яичную скорлупу по углам для мира в доме;

носить одежду из льна и класть в карман льняной колосок для удачи в пути;

квасить капусту — именно 3 сентября она считалась особенно вкусной и полезной;

девушкам оставаться дома — по поверьям, это помогало встретить будущего супруга.

Что нельзя делать 3 сентября

избегать поспешных решений и импульсивных поступков;

не спорить и не ругаться с близкими — это грозило длительным разладом;

не приглашать гостей и самим не ходить в гости;

не слушать советов посторонних — они могли навредить;

не готовить блюда из яблок — это могло привести к ссорам;

не собирать урожай после заката, чтобы не «отнимать силу у земли».

Народные приметы на Фаддеев день