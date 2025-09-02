Родителям рассказали, какую еду стоит давать ребёнку в школу

02 сентября 2025, 10:23

Диетолог Писарева: с собой в школу ребёнку можно давать фрукты и баранки

Фото: iStock/Harbucks

Ребёнку с собой в школу стоит давать продукты, которые не испортятся в течение двух-четырёх часов. Такой совет родителям дала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





По словам специалиста, школьнику можно положить с собой в качестве перекуса хлебцы, баранки, панкейки без крема и блинчики.





«Это могут быть заранее помытые и высушенные ягоды. Или кусочки фруктов: яблоки, груши, дольки апельсинов. Овощи. Детям нравятся огурцы, палочки из моркови. Орехи любые, если нет аллергии. Но не более 50 г на день», — отметила Писарева в беседе с RT.

«Восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы поможет перекус и 20–40 минут какого-то движения, например, прогулка. Исследованиями подтверждено, что дети легче включаются в учебу после физической активности, если она не была выматывающей», — пояснила психолог.