Родителям рассказали, какую еду стоит давать ребёнку в школу
Диетолог Писарева: с собой в школу ребёнку можно давать фрукты и баранки
Ребёнку с собой в школу стоит давать продукты, которые не испортятся в течение двух-четырёх часов. Такой совет родителям дала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, школьнику можно положить с собой в качестве перекуса хлебцы, баранки, панкейки без крема и блинчики.
«Это могут быть заранее помытые и высушенные ягоды. Или кусочки фруктов: яблоки, груши, дольки апельсинов. Овощи. Детям нравятся огурцы, палочки из моркови. Орехи любые, если нет аллергии. Но не более 50 г на день», — отметила Писарева в беседе с RT.
Кроме того, в школу можно дать сваренные куриные или перепелиные яйца, которые могут храниться при комнатной температуре в течение суток. При этом йогурт необходимо выпить после первого или второго урока, поскольку вне холодильника он может храниться не более двух часов.
Писарева порекомендовала не давать ребёнку в школу котлеты, паштеты, мясо, рыбу и салаты, заправленные соусом. Эти продукты быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление, заключила эксперт.
В свою очередь семейный психолог Юлия Метлова в разговоре с «Москвой 24» призвала родителей давать детям отдыхать после школы.
«Восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы поможет перекус и 20–40 минут какого-то движения, например, прогулка. Исследованиями подтверждено, что дети легче включаются в учебу после физической активности, если она не была выматывающей», — пояснила психолог.
Метлова посоветовала начинать выполнение уроков с лёгких заданий, постепенно переходя к более сложным. Также важно объяснять детям, что ошибки не являются катастрофой, и хвалить их за прилагаемые усилия и старания.