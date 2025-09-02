В Кемерове временно изменят маршруты трамваев

02 сентября 2025, 09:52

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

В среду, 3 сентября, в Кемерове ожидаются временные изменения в работе трамвайного маршрута №1. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.





По данным издания, в среду трамвай, следующий по маршруту №1, с 12:00 до 16:00 будет курсировать только на участке между остановками «КЭТК» и «Почта».





«Это связано с необходимостью проведения ремонта на объекте инфраструктуры электросети», — говорится в сообщении.

