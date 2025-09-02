В Кемерове временно изменят маршруты трамваев
В среду, 3 сентября, в Кемерове ожидаются временные изменения в работе трамвайного маршрута №1. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По данным издания, в среду трамвай, следующий по маршруту №1, с 12:00 до 16:00 будет курсировать только на участке между остановками «КЭТК» и «Почта».
«Это связано с необходимостью проведения ремонта на объекте инфраструктуры электросети», — говорится в сообщении.
Местных жителей призвали заранее выбрать альтернативные маршруты для поездок в центр города.
Кроме того, 2 сентября в Кемерове на улице Терешковой возле остановки «Крамского» с 09:00 и до 16:00 не будут работать светофоры из-за плановых работ, для проведения которых требуется отключение электричества.
Тем временем на Каширском шоссе в Подмосковье скорректировали работу трех светофоров. Такие данные приводит Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на Каширском шоссе, скорректировав режим работы трех светофорных объектов. Работы провели в Домодедово и Ленинском округе», — говорится в материале.
Так, в селе Ям городского округа Домодедово добавили возможность выезда на Каширское шоссе, а в Видном изменили работу светофоров на выезде в сторону остановки «Апаринки» и в районе остановки «Аммиачный завод».